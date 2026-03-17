Preview Arsenal vs Leverkusen : Arteta Siap Turunkan Max Downman  di Liga Champions

Mikel Arteta(instagram/@mikelarteta)

BINTANG muda Arsenal, Max Dowman, mencuri perhatian setelah tampil gemilang. Pelatih Mikel Arteta membuka peluang menurunkan gelandang berusia 16 tahun itu sejak awal saat Arsenal vs Bayer Leverkusen pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Emirates, Rabu (18/3) dini hari nanti.

Dowman menjadi sorotan usai tampil menentukan dalam kemenangan 2-0 atas Everton di Liga Inggris. Masuk sebagai pemain pengganti, ia langsung memberi dampak dengan mengirim umpan yang berbuah gol pembuka bagi Viktor Gyokeres sebelum mencatatkan namanya di papan skor pada masa tambahan waktu.

Gol tersebut membuat Dowman mencatat sejarah sebagai pencetak gol termuda di Liga Inggris, yakni pada usia 16 tahun 73 hari. Penampilan impresif itu membuat Arteta kini mempertimbangkan peran lebih besar bagi sang pemain muda.

Baca juga : Prediksi PSV Vs Arsenal : The Gunners Bakal Kesulitan Penyerangnya Absen

“Ya, dia siap bermain lebih reguler, tergantung bagaimana definisinya. Semua tergantung pertandingan dan bagaimana reaksinya. Sejauh ini reaksinya sangat positif dan sesuai dengan kebutuhan tim,” ujar Arteta.

“Apa yang dia lakukan di momen seperti itu sangat langka, bahkan hampir tidak mungkin. Tapi sekarang itu sudah berlalu, dalam sepak bola yang penting adalah pertandingan berikutnya,” tambahnya.

Meski masih berstatus pelajar dan tengah menjalani ujian sekolah, Dowman dinilai sudah menunjukkan kematangan di atas lapangan. Bek Arsenal Riccardo Calafiori menyebut pemain muda tersebut cepat beradaptasi dengan tim utama.

Baca juga : Arsenal vs Leverkusen, Ini Strategi yang Disiapkan Arteta

“Ketika pertama melihatnya bermain, Anda akan penasaran. Dia sangat muda, tetapi di saat yang sama sangat matang di lapangan,” kata Calafiori.

Menurutnya, Dowman masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, tetapi kualitas dasarnya sudah terlihat jelas.

“Dia masih bisa meningkatkan banyak hal, tetapi dia punya bakat besar. Kami juga tidak ingin terlalu membebani dia dengan perhatian berlebihan,” ujarnya.

Arsenal akan menjamu Bayer Leverkusen dengan modal imbang 1-1 pada leg pertama di Jerman. Bermain di kandang diprediksi membuat the Gunners difavoritkan untuk melaju ke perempat final. Namun, Arteta mengingatkan timnya agar tidak lengah.

“Kami tahu apa yang harus dilakukan. Bermain di depan pendukung sendiri, kami harus memberikan energi penuh. Semoga kami bisa melakukannya,” ujarnya.

Di luar itu, Arteta juga memberi kabar perkembangan Martin Odegaard yang tengah diburu waktu untuk pulih dari cedera lutut. Gelandang asal Norwegia tersebut berpeluang tampil pada final Piala Liga melawan Manchester City di Wembley akhir pekan ini.

