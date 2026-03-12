Arteta: Declan Rice Dkk tidak Pantas Imbang dari Leverkusen

Selebrasi Kai Havertz (tengah) usai mencetak gol untuk Arsenal dalam pertandingan Liga Champions lawan AC Milan di Emirates Stadium, Rabu (2/10/2024).(Dok. Arsenal)

PELATIH Arsenal Mikel Arteta menyebutkan timnya layak menang jika menilai dari permainan yang ditampilkan Declan Rice serta kolega.

"Kami mengendalikan permainan dengan baik, tapi gagal mencetak gol. Namun kemudian, kami membiarkan kendali itu lepas begitu saja. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi," kata Arteta dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis (12/3/2025).

Arsenal, tim asuhannya tersebut, kecolongan ketika ditahan imbang Bayer Leverkusen pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion BayArena, Leverkusen, Rabu waktu setempat.

Pada pertandingan ini, Arsenal sebenarnya tampil dominan sejak laga dimulai, akan tetapi malah kebobolan terlebih dahulu dari Bayer Leverkusen akibat gol Robert Andrich.

Selanjutnya Arsenal bisa terhindar dari kekalahan setelah berhasil memaksakan hasil imbang melalui tendangan penalti Kai Havertz sehingga laga berkesudahan dengan skor 1-1.

"Kami sempat memberi mereka angin segar dan alur permainan pun berubah. Namun, dalam 20-25 menit terakhir, kami kembali tampil lebih baik dan saya rasa kami memang layak mendapatkan gol penyeimbang tersebut," kata dia.

"Sepak bola selalu menciptakan drama yang luar biasa. Tentu sangat berkesan melihat Kai kembali ke sini setelah sekian lama, lalu berhasil mengeksekusi penalti untuk menyamakan kedudukan. Ini benar-benar sebuah cerita yang indah," ungkap Arteta.

Hasil imbang ini membuat Arsenal dan Bayer Leverkusen wajib meraih kemenangan dengan skor berapapun pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Etihad, London, Selasa (17/3) waktu setempat, untuk bisa lolos ke perempat final. (Ant/I-1)