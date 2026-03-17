Tottenham vs Atletico Madrid: The Lilywhites Menjemput Keajaiban

TOTTENHAM Hotspur menghadapi ujian berat saat menjamu Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Tottenham Hotspur Stadium, London, Kamis (19/3) dini hari. Tertinggal agregat 2-5 dari pertemuan pertama, Spurs dituntut menciptakan kebangkitan besar jika ingin menjaga asa lolos ke perempat final.

Secara historis, situasi yang dihadapi Tottenham tidak mudah. Dalam sejarah Liga Champions, hanya segelintir tim yang mampu membalikkan ketertinggalan tiga gol atau lebih di fase gugur. Namun, Spurs masih memiliki satu faktor yang bisa diandalkan, yakni kekuatan saat bermain di kandang.

Pasalnya, the Lilywhites belum terkalahkan dalam 24 pertandingan kandang di kompetisi UEFA dan mencatat hasil sempurna dalam empat laga kandang Liga Champions musim ini tanpa kebobolan. Mereka juga tampil produktif dengan mencetak 10 gol dalam periode tersebut.

Meski demikian, performa terbaru Tottenham jauh dari meyakinkan. Tim asuhan Igor Tudor belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil imbang 1-1 melawan Liverpool pada laga terakhir setidaknya memberi sedikit harapan adanya perbaikan performa.

Tudor menegaskan timnya harus melupakan kekalahan di leg pertama dan fokus pada laga penentuan.

“Kami melihat apa yang terjadi di leg pertama. Kami harus segera melupakan itu. Kami kebobolan tiga gol di awal dan setelah itu situasinya menjadi sangat sulit,” kata Tudor dikutip laman UEFA, Selasa (17/3).

Di sisi lain, Atletico Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim besutan Diego Simeone memenangi lima dari enam pertandingan terakhir di semua ajang dan berada di jalur yang tepat untuk kembali menembus perempat final Liga Champions, yang bisa menjadi pencapaian kedelapan di bawah kepemimpinannya.

Juliqn Alvarez diprediksi akan kembali menjadi sosok kunci bagi Atletico. Penyerang asal Argentina itu telah mencetak tujuh gol dan tiga assist di Liga Champions sekaligus mencatat rekor kontribusi gol terbanyak dalam satu musim untuk klub tersebut di kompetisi ini.

Secara keseluruhan, lini serang Atletico tampil sangat produktif dengan torehan 29 gol di Liga Champions musim ini. Gelandang Atletico Marcos Llorente menilai timnya berada dalam posisi menguntungkan meski tetap menyadari leg kedua tidak akqn mudah.

“Sebelum pertandingan pertama, mencetak lima gol di Liga Champions tentu sesuatu yang akan kami terima. Meski kebobolan dua gol, kami tetap membawa keunggulan yang bagus ke leg kedua,” ujarnya.

Dengan selisih agregat yang cukup lebar, Atletico hanya perlu menjaga konsistensi permainan untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Sementara itu, Tottenham dituntut tampil nyaris sempurna dan memaksimalkan dukungan publik kandang jika ingin menciptakan comeback besar.

