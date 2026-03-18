Rosenior Sesali Kesalahan Chelsea Disingkirkan PSG

Selebrasi Senny Mayulu setelah mencetak gol untuk PSG dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/26 lawan Chelsea di Stamford Bridge pada Selasa (17/3/2026).(UEFA.com)

PELATIH Chelsea, Liam Rosenior, menyesali sejumlah kesalahan yang dilakukan timnya serta tumpulnya lini serang setelah disingkirkan Paris Saint-Germain (PSG) pada babak 16 besar Liga Champions. Ia menilai kegagalan memanfaatkan peluang dan kesalahan sendiri menjadi faktor utama kekalahan.

Chelsea mencatat rekor buruk dengan menelan empat kekalahan beruntun di fase gugur. Itu untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di kompetisi tersebut.

Selain itu, kekalahan agregat 2-8 yang dialami juga menjadi salah satu yang terburuk menyamai hasil saat merrka dibantai Bayern Muenchen pada musim 2019/2020.

Rosenior mengakui timnya sudah menghadapi tugas berat sejak awal, namun situasi semakin sulit karena performa yang tidak maksimal di menit-menit awal pertandingan.

“Kami menjalani malam yang berat. Kami tahu ini tantangan besar dan cara kami memulai pertandingan membuat segalanya semakin sulit,” ujar Rosenior.

Chelsea kembali kalah 0-3 pada leg kedua babak 16 besar di Stamford Bridge sehingga tersingkir dengan agregat telak 2-8.

Hasil itu menegaskan dominasi PSG yang tampil efisien sepanjang dua leg.

Mengambil kendali sejak awal

Khvicha Kvaratskhelia membuka keunggulan saat laga baru berjalan beberapa menit, memanfaatkan kelengahan lini belakang Chelsea.

Tak lama berselang, Bradley Barcola menggandakan skor lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang sulit dibendung.

Tertinggal dua gol cepat membuat harapan kebangkitan Chelsea praktis sirna.

PSG semakin nyaman mengontrol permainan, sementara tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berarti.

Di babak kedua, PSG menambah penderitaan Chelsea melalui gol pemain muda Senny Mayulu. Gol tersebut sekaligus menutup kemenangan meyakinkan tim asuhan Luis Enrique.

Rosenior menilai timnya harus segera bangkit dari rangkaian hasil buruk. Dalam sepekan terakhir, Chelsea menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk di Liga Primer Inggris. Dia juga mengingatkan pentingnya fokus menghadapi laga domestik berikutnya.

“Ketika berada dalam periode sulit, kami harus memastikan kebiasaan dan cara bermain tetap benar,” katanya.

“Kami punya pertandingan berat selanjutnya dan harus tampil maksimal untuk meraih hasil,” tambahnya.

Selain kekalahan, Chelsea juga mendapat kabar kurang baik setelah bek Trevoh Chalobah mengalami cedera pergelangan kaki dan harus ditarik keluar lapangan. Rosenior berharap kondisi pemainnya tidak terlalu serius. (AFP/I-1)