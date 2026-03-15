Badai Cedera Lini Serang Chelsea, Liam Rosenior Keluhkan Absennya Para Winger Utama

Liam Rosenior ungkap alasan kekalahan Chelsea dari Newcastle akibat krisis pemain sayap. Jamie Gittens alami cedera hamstring susulan menjelang laga.(Chelsea)

KEKALAHAN tipis 1-0 Chelsea dari Newcastle United di Stamford Bridge menyisakan persoalan pelik bagi sang manajer, Liam Rosenior. Selain harus kehilangan poin di kandang, The Blues kini tengah menghadapi krisis pemain di sektor penyerangan setelah Jamie Gittens dipastikan menyusul daftar cedera tim.

Jamie Gittens awalnya dijadwalkan kembali masuk ke dalam skuad setelah absen sejak akhir Januari. Namun, pemain muda berbakat tersebut terpaksa ditarik mundur sesaat sebelum laga dimulai karena merasakan nyeri pada bagian hamstring setelah sesi latihan terakhir di Cobham.

Kondisi ini memperparah pilihan di lini depan Chelsea. Saat ini, Estevao Willian juga sedang menepi karena cedera serupa, sementara Pedro Neto harus absen dalam laga kontra Newcastle akibat sanksi larangan bertanding.

Baca juga : Chelsea Tumbang 1-0 dari Newcastle: Liam Rosenior Soroti Lini Serang dan Blunder Pertahanan

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Liam Rosenior mengakui bahwa absennya tiga pemain sayap utama tersebut sangat memengaruhi ketajaman tim, terutama saat menghadapi pertahanan rendah (low block) lawan.

"Sangat sulit saat ini dengan banyaknya cedera, terutama di area penyerangan. Saya tidak akan pernah mencari alasan karena cedera adalah bagian dari musim, tetapi kami kehilangan tiga pemain terpenting kami dalam hal membongkar pertahanan lawan, yaitu para pemain sayap kami," ujar Rosenior.

Terkait kondisi Gittens, Rosenior menjelaskan tim medis masih melakukan pemantauan lebih lanjut.

Baca juga : Pedro Neto Cetak Hat-trick Bersejarah saat Chelsea vs Hull City 4-0 di FA Cup

"Jamie dijadwalkan kembali ke bangku cadangan hari ini, tetapi ia merasakan sesuatu pada hamstringnya di akhir sesi latihan kemarin, jadi kami sedang memeriksanya kembali. Kami mencoba mencari solusi taktis yang berbeda, dan meski kami masuk ke sepertiga akhir lawan cukup sering, kami tidak berhasil memanfaatkan momen-momen itu," tambahnya.

Selain masalah di lini serang, Rosenior juga mengonfirmasi absennya kiper Filip Jorgensen yang mengalami masalah pada area pangkal paha. Hal ini membuat Robert Sanchez dipercaya menjaga gawang, yang menurut manajer tampil sangat baik dalam laga tersebut.

Sementara itu, bek muda Josh Acheampong juga tidak terlihat di bangku cadangan. Rosenior menegaskan hal itu murni keputusan taktis demi mengantisipasi kekuatan fisik Newcastle dalam situasi bola mati dengan memasukkan nama-nama seperti Benoit Badiashile dan Tosin Adarabioyo.

Meski tengah dihantam badai cedera, Rosenior tetap optimistis dan berharap beberapa pemain kunci bisa segera kembali saat Chelsea melakoni laga berikutnya pada Selasa mendatang. (Chelsea/Z-2)