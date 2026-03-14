Preview Arsenal vs Everton: Misi Meriam London Amankan Takhta Liga Inggris 2026

PEKAN ke-29 Liga Inggris musim 2025/2026 menyajikan duel klasik antara Arsenal melawan Everton di Emirates Stadium. Pertandingan ini menjadi krusial bagi The Gunners yang tengah bersaing ketat di jalur juara, sementara The Toffees datang dengan misi mencuri poin demi menjauh dari zona degradasi.

Arsenal tampil sangat dominan di kandang sepanjang musim 2025/2026. Dengan motor serangan yang dipimpin oleh Martin Odegaard, The Gunners memiliki rata-rata tembakan tepat sasaran tertinggi di liga.

Di sisi lain, Everton datang dengan modal pertahanan solid. Sean Dyche diperkirakan akan menumpuk pemain di lini tengah untuk memutus aliran bola Arsenal.

Baca juga : Preview Arsenal vs Everton: Mikel Arteta Soroti Winger Andalannya

Statistik (Rata-rata 2026) Arsenal Everton Penguasaan Bola 62% 38% Tembakan per Laga 16.5 9.2 Clean Sheets 12 6

Prediksi Susunan Pemain (Lineups)

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Merino, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli.

Everton (4-4-1-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, McNeil; Ndiaye; Calvert-Lewin.

Catatan Penting:

Arsenal memenangkan 5 dari 6 pertemuan terakhir melawan Everton di semua kompetisi. Namun, Everton sempat mencuri poin di pertemuan pertama musim ini lewat skema bola mati.

Informasi Pertandingan

Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026

Stadion: Emirates Stadium

Kota: London

Wasit: Michael Oliver (TBC)

Apakah Everton mampu menciptakan kejutan di London Utara, atau Arsenal akan semakin kokoh di puncak klasemen? Menarik untuk dinantikan bagaimana taktik pragmatis Dyche menghadapi kreativitas tanpa batas Meriam London. (Z-10)