Preview Arsenal vs Everton: Misi Meriam London Amankan Takhta Liga Inggris 2026

PEKAN ke-29 Liga Inggris musim 2025/2026 menyajikan duel klasik antara Arsenal melawan Everton di Emirates Stadium. Pertandingan ini menjadi krusial bagi The Gunners yang tengah bersaing ketat di jalur juara, sementara The Toffees datang dengan misi mencuri poin demi menjauh dari zona degradasi.
Arsenal tampil sangat dominan di kandang sepanjang musim 2025/2026. Dengan motor serangan yang dipimpin oleh Martin Odegaard, The Gunners memiliki rata-rata tembakan tepat sasaran tertinggi di liga.
Di sisi lain, Everton datang dengan modal pertahanan solid. Sean Dyche diperkirakan akan menumpuk pemain di lini tengah untuk memutus aliran bola Arsenal.
|Statistik (Rata-rata 2026)
|Arsenal
|Everton
|Penguasaan Bola
|62%
|38%
|Tembakan per Laga
|16.5
|9.2
|Clean Sheets
|12
|6
Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Merino, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli.
Everton (4-4-1-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, McNeil; Ndiaye; Calvert-Lewin.
Catatan Penting:
Arsenal memenangkan 5 dari 6 pertemuan terakhir melawan Everton di semua kompetisi. Namun, Everton sempat mencuri poin di pertemuan pertama musim ini lewat skema bola mati.
Apakah Everton mampu menciptakan kejutan di London Utara, atau Arsenal akan semakin kokoh di puncak klasemen? Menarik untuk dinantikan bagaimana taktik pragmatis Dyche menghadapi kreativitas tanpa batas Meriam London. (Z-10)
