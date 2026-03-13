Preview Arsenal vs Everton: Misi Meriam London Perlebar Jarak di Puncak

ARSENAL akan menjamu Everton di Emirates Stadium dalam lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris musim 2025/2026 pada Sabtu (14/3). Laga ini menjadi krusial bagi skuad asuhan Mikel Arteta untuk memperlebar jarak di puncak klasemen Premier League menjadi 10 poin dari kejaran Manchester City.

Preview Pertandingan

The Gunners memasuki laga ini setelah mencatatkan hasil imbang 1-1 yang melelahkan melawan Bayer Leverkusen di Liga Champions. Meski memimpin klasemen dengan selisih 7 poin, Arsenal harus waspada terhadap kelelahan pemain. Arteta dituntut melakukan rotasi cerdas, terutama di sektor sayap, Noni Madueke mulai menunjukkan performa yang lebih konsisten dibanding Bukayo Saka dalam beberapa laga terakhir.

Everton, di bawah arahan David Moyes yang kembali ke Goodison Park sejak Januari 2025, bertransformasi menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan saat bermain tandang. Menempati posisi ke-8, The Toffees memiliki rekor tandang terbaik keempat di liga musim ini. Organisasi pertahanan yang rapat menjadi senjata utama Moyes untuk meredam agresivitas Meriam London.

Kabar Skuad & Formasi

Arsenal: Kapten Martin Odegaard kemungkinan besar masih absen karena cedera lutut. Leandro Trossard juga diragukan tampil setelah mengalami cedera ringan saat melawan Mansfield di FA Cup. Viktor Gyokeres diharapkan kembali tajam setelah gagal mencetak gol di tiga laga terakhirnya.

Everton: Moyes memiliki skuad yang hampir lengkap. Iliman Ndiaye dan Kiernan Dewsbury-Hall akan menjadi kunci transisi cepat Everton. Jack Grealish masih absen jangka panjang, namun lini tengah yang diisi James Garner dan Idrissa Gueye cukup solid untuk mengimbangi Declan Rice dan Martin Zubimendi.

Prediksi Susunan Pemain Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Martinelli; Gyokeres. Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

Statistik Menarik

Kategori Data Statistik Head-to-Head (Emirates) Arsenal tak terkalahkan di 27 dari 28 laga kandang vs Everton Pertahanan Set-Piece Everton hanya kebobolan 8 gol dari bola mati (Terbaik di Liga) Formasi Arsenal Mencetak multiple gol di 5 laga kandang terakhir Posisi Klasemen Arsenal (1), Everton (8)

Prediksi Jalannya Laga

Laga ini diprediksi akan berjalan alot. Everton akan menumpuk pemain di lini tengah untuk memutus aliran bola Arsenal. Namun, keunggulan Arsenal dalam situasi bola mati dan kualitas individu pemain seperti Kai Havertz seringkali menjadi pembeda di menit-menit akhir. Kemenangan tipis 1-0 untuk Arsenal menjadi hasil yang paling realistis mengingat Everton adalah salah satu tim dengan pertahanan terbaik saat ini. (E-4)