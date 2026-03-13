Preview Liga Inggris: Sunderland vs Brighton & Hove Albion

SUNDERLAND akan menjamu Brighton & Hove Albion di Stadium of Light pada Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 22.00 WIB. Pertandingan pekan ke-30 Liga Inggris ini menjadi momentum bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Kondisi Skuad Terkini

Manajer Sunderland, Régis Le Bris, mengonfirmasi kembalinya Brian Brobbey dan Dennis Cirkin ke dalam skuad utama. Namun, lini belakang mereka masih rapuh dengan absennya Nordi Mukiele dan Reinildo Mandava.

Di kubu Brighton, Lewis Dunk dan Solly March sudah kembali bugar. Namun, Fabian Hürzeler masih menunggu kondisi terakhir Kaoru Mitoma yang mengalami nyeri pergelangan kaki. Jika Mitoma absen, Yankuba Minteh diprediksi akan mengisi posisi sayap kiri.

Data Pertandingan

Detail Informasi Stadion Stadium of Light, Sunderland Waktu Kick-off Sabtu, 14 Maret 2026, 22.00 WIB Wasit Thomas Kirk

Head to Head & Performa

Pertemuan terakhir kedua tim pada Desember 2025 berakhir dengan skor kacamata 0-0 di Amex Stadium. Sunderland memiliki rekor pertahanan yang cukup baik di kandang, namun mereka sering kesulitan mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan musim ini.

Catatan Menarik: Sunderland telah mencatatkan 9 clean sheets musim ini, menunjukkan betapa sulitnya menembus pertahanan Daniel Ballard dkk di Stadium of Light.

Prediksi Skor

Melihat tren kedua tim yang cenderung bermain hati-hati dalam pertemuan terakhir, hasil imbang atau kemenangan tipis bagi tuan rumah menjadi prediksi yang paling masuk akal. Skor akhir: Sunderland 1-0 Brighton. (E-4)