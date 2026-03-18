Eberechi Eze Bersinar di Liga Champions: Mikel Arteta Beri Pujian Setinggi Langit

Gelandang Arsenal Eberechi Eze saat tampil di laga leg kedua 16 besar Liga Champions kontra Bayer Leverkusen,(AFP/Glyn KIRK)

KEMENANGAN krusial Arsenal atas Bayer Leverkusen di laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (18/3) dini hari WIB, menyisakan cerita manis bagi Eberechi Eze.

Gelandang lincah tersebut sukses mencuri perhatian lewat performa impresifnya yang membantu The Gunners melaju ke babak perempat final.

Berlaga di Stadion Emirates, Arsenal menumbangkan wakil Jerman tersebut dengan skor 2-0.

Hasil ini memastikan keunggulan agregat 3-1 bagi Meriam London. Eze turut menyumbangkan satu gol yang memantapkan dominasi tuan rumah sepanjang laga.

Adaptasi dan Kontribusi Nyata

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, tak segan melontarkan apresiasi atas perkembangan pesat pemain tim nasional Inggris tersebut.

Menurutnya, Eze kini telah menemukan ritme permainan yang selaras dengan filosofi yang ia usung di London Utara.

"Eze telah memiliki ritme, sudah mengerti pergerakan dengan rekan-rekannya juga, apa yang kami inginkan, dan terutama tingkat kontribusinya, dengan dan tanpa bola, dalam ruang yang ia bergerak dan tujuan yang ia tunjukkan setiap kali ia berada di dalam dan di sekitar kotak juga," ujar Arteta sebagaimana dilansir dari laman resmi klub.

Sejak didatangkan dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas lalu, proses adaptasi mantan pemain Queens Park Rangers (QPR) itu memang menjadi sorotan.

Sempat menghuni bangku cadangan dalam beberapa pertandingan karena alasan taktis, Eze kini mulai membuktikan kapasitasnya sebagai pilihan utama di lini tengah.

Konsistensi di Bawah Asuhan Arteta

Kepercayaan Arteta dibayar tuntas oleh Eze. Sang manajer menggarisbawahi bahwa di musim ini, sang gelandang mendapatkan jam terbang yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat membela klub sebelumnya. Hal ini berdampak positif pada ketahanan fisik dan konsistensi permainannya di lapangan.

"Dia bermain lebih banyak sekarang daripada di musim lain, jadi dia juga punya konsistensi, dia selalu fit. Hari ini ia harus berhenti - ia memiliki banyak menit di dalam dirinya, tetapi ia menangani tekanan dari situasi dan harapan sangat baik," tambah pelatih asal Spanyol tersebut.

Hingga saat ini, Eze telah mencatatkan total 41 penampilan bersama Arsenal di seluruh kompetisi. Kontribusinya tergolong produktif bagi seorang gelandang, dengan torehan sembilan gol dan enam assist.

Performa solid Eze di laga Liga Champions malam tadi seolah menjadi penegasan bahwa investasi Arsenal untuk memboyongnya dari Palace mulai membuahkan hasil manis di panggung tertinggi Eropa. (Ant/Z-1)