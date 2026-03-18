Arsenal vs Bayer Leverkusen, Eberechi Eze dan Declan Rice Antar The Gunners ke Perempat Final Liga Champions

Gelandang Arsenal Declan Rice melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Bayer Leverkusen di laga leg kedua 16 besar Liga Champions.(AFP/Glyn KIRK)

ARSENAL memastikan diri melangkah ke babak perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah memetik kemenangan meyakinkan 2-0 atas Bayer Leverkusen pada laga leg kedua babak 16 besar, Rabu (18/3) dini hari WIB. Bertanding di depan pendukung sendiri di Stadion Emirates, London, skuat asuhan Mikel Arteta tampil dominan untuk menyudahi perlawanan wakil Jerman tersebut dengan keunggulan agregat 3-1.

Dua gol kemenangan The Gunners masing-masing dicetak oleh bintang baru mereka, Eberechi Eze, pada babak pertama dan sang jenderal lapangan tengah, Declan Rice, di babak kedua. Kemenangan ini memperpanjang tren positif Arsenal di kompetisi kasta tertinggi Eropa musim ini.

Sihir Eberechi Eze di Babak Pertama

Bermain di kandang sendiri, Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Jerman, The Gunners sadar bahwa gol cepat akan meruntuhkan mental tim tamu asuhan Kasper Hjulmand.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-36. Eberechi Eze menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembelian terbaik musim ini. Menerima bola di luar kotak penalti, Eze melakukan gerakan tipu sebelum melepaskan tembakan melengkung yang bersarang tepat di pojok gawang Janis Blaswich. Gol tersebut membawa Arsenal unggul 1-0 hingga turun minum.

Info Pertandingan: Arsenal menang dengan agregat 3-1 dan berhak melaju ke babak perempat final Liga Champions.

Declan Rice Kunci Kemenangan The Gunners

Memasuki babak kedua, Bayer Leverkusen mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Namun, lini pertahanan Arsenal yang digalang William Saliba tampil sangat disiplin, meredam setiap upaya yang dibangun oleh tim tamu.

Arsenal justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-63. Berawal dari skema serangan balik, Declan Rice merangsek naik ke depan. Setelah melakukan kerja sama apik di lini tengah, Rice melepaskan sepakan keras yang gagal dibendung kiper lawan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Statistik Pertandingan Arsenal vs Bayer Leverkusen

Statistik Arsenal Bayer Leverkusen Skor Akhir (Agregat) 2 (3) 0 (1) Penguasaan Bola 55% 45% Total Tembakan 16 9 Tembakan Tepat Sasaran 7 3

Dengan hasil ini, Arsenal berhak melaju ke fase delapan besar dan akan menunggu hasil undian untuk mengetahui lawan mereka selanjutnya. Kemenangan ini sekaligus menegaskan ambisi skuat Mikel Arteta untuk bersaing memperebutkan gelar juara Liga Champions musim ini.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.