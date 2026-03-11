Arsenal vs Leverkusen, Havertz Berjanji akan Beri Permainan Terbaik

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PENYERANG Arsenal FC, Kai Havertz, mengaku antusias kembali ke markas Bayer 04 Leverkusen, BayArena, menjelang pertandingan leg pertama babak 16 besar Champions League yang akan dimainkan pada Kamis (12/3) dini hari WIB.
Havertz memiliki kedekatan emosional dengan klub Jerman tersebut karena pernah menghabiskan satu dekade di sana sejak level akademi hingga tim utama. Ia memperkuat akademi Leverkusen pada 2010 sampai 2016, sebelum kemudian mengukir lebih dari 100 penampilan bersama tim senior sampai 2020.
“Saya pikir ini luar biasa. Saya sudah melihat banyak wajah yang familiar dan tentu saja banyak kenangan yang muncul kembali, terutama bagi saya yang sekarang bermain untuk Arsenal,” kata Havertz dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu.
“Kembali ke klub masa kecil saya adalah sesuatu yang luar biasa dan saya tidak sabar menantikan pertandingan ini,” lanjutnya.
Meski begitu, Havertz mengingatkan bahwa perjalanan menuju gelar Liga Champions masih panjang. Ia pernah merasakan mengangkat trofi kompetisi tersebut saat memperkuat Chelsea FC pada 2021.
Pengalaman itu, menurut dia, menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sebuah tim harus bertahan menghadapi pertandingan-pertandingan sulit di fase gugur.
“Saya pikir Chelsea saat itu memiliki banyak pemain berpengalaman, sama seperti yang kami miliki sekarang,” ujar Havertz.
“Kami juga menjalani beberapa pertandingan di mana kami membutuhkan sedikit keberuntungan, tetapi pada akhirnya kami berdiri bersama sebagai satu tim dan mulai menjalani rangkaian kemenangan.”
“Bagi saya, tentu saja itu pengalaman luar biasa bisa berada di final, memenangi final tersebut, dan mencetak gol. Itu adalah kenangan yang luar biasa dan saya berharap bisa melakukannya lagi di sini bersama Arsenal musim ini,” papar pemain Jerman itu.
Havertz juga menegaskan fokus Arsenal saat ini adalah menghadapi pertandingan satu per satu, dimulai dari laga tandang melawan Leverkusen.
“Jadi yang kami pikirkan sekarang hanyalah pertandingan besok: mencoba memenangkan laga itu, lalu kembali ke kandang, bermain lagi di Liga Inggris akhir pekan nanti, dan kemudian menghadapi mereka lagi pada leg kedua pekan depan. Itulah yang sedang kami fokuskan saat ini,” pungkasnya. (Ant/P-3)
ARSENAL FC selangkah lebih dekat untuk memenangkan trofi besar pertama mereka sejak 2020 saat mereka mengalahkan Chelsea untuk mencapai final Piala Carabao atau EFL.
Kemenangan atas Chelsea ini sekaligus mengakhiri penantian delapan tahun Arsenal untuk kembali merasakan atmosfer final Piala Liga sejak terakhir kali pada musim 2017/18.
KAI Havertz tampil impresif dalam debutnya sebagai starter Arsenal dalam pertandingan Arsenal vs Kairat di Liga Champions. The Gunners memastikan posisi atas klasemen Liga Champions
Arteta juga memberikan perkembangan terkait pemulihan Kai Havertz, yang kini semakin dekat untuk kembali bermain setelah absen panjang.
Arsenal saat ini juga sedang tidak bisa diperkuat Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ben White, dan Gabriel Jesus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved