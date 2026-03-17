Arsenal Sambut Kembalinya Leandro Trossard Jelang Duel Hidup Mati Kontra Leverkusen di Liga Champions

ARSENAL mendapatkan suntikan tenaga berharga jelang laga krusial leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Manajer The Gunners Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa penyerang sayap mereka, Leandro Trossard, dipastikan siap merumput dalam laga yang akan digelar di Stadion Emirates, Rabu (19/3) dini hari WIB.
Kabar ini menjadi angin segar bagi publik London Utara setelah Trossard sempat absen saat Arsenal membungkam Everton 2-0 di ajang Liga Primer Inggris, Minggu (15/3) lalu.
Pulihnya pemain asal Belgia ini diharapkan mampu menjadi pembeda, mengingat The Gunners harus meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 1-1 pada laga leg pertama di markas Leverkusen, pekan lalu.
"Trossard baik-baik saja, dia merasa (kondisinya) bagus sehingga dapat dimasukkan dalam skuad," ujar Arteta sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Senin (17/3).
Meski Trossard kembali, Arsenal masih harus tampil tanpa sang kapten, Martin Odegaard. Gelandang asal Norwegia tersebut masih dalam proses pemulihan cedera lutut dan dipastikan absen saat menjamu wakil Jerman tersebut.
Kekhawatiran Arteta bertambah setelah bek Jurrien Timber menyusul masuk ke ruang perawatan.
Timber mengalami cedera pada babak pertama saat melawan Everton dan harus digantikan Cristhian Mosquera pada menit ke-38. Arteta mengonfirmasi bahwa Timber tidak akan tersedia untuk laga kontra Leverkusen.
Namun, ada titik terang bagi Odegaard untuk partai besar lainnya. Arteta membuka kemungkinan sang kapten bisa kembali saat Arsenal berhadapan dengan Manchester City di final Piala Liga, yang akan berlangsung di Stadion Wembley, akhir pekan mendatang.
"Kami benar-benar berusaha keras agar dia (Odegaard) bisa dimainkan. Dia sangat ingin bermain, tetapi kami harus menunggu beberapa hari ke depan saat dia berlatih bersama tim untuk melihat bagaimana kondisinya," jelas pelatih asal Spanyol tersebut.
Terkait kondisi Timber, tim medis klub masih akan melakukan pemantauan intensif dalam beberapa hari ke depan untuk melihat peluangnya tampil di laga final.
Di sisi lain, Arsenal mendapatkan kabar baik dari Ben White. Bek kanan andalan tersebut dilaporkan dalam kondisi yang jauh lebih stabil.
White, yang sempat menepi akibat cedera saat melawan Wigan Athletic di putaran keempat Piala FA, tercatat sudah mulai kembali masuk ke dalam skuad dalam dua pertandingan terakhir.
Kehadirannya menjadi krusial untuk menjaga kedalaman skuad Arteta di tengah jadwal padat yang menentukan nasib Arsenal di berbagai kompetisi musim ini. (Ant/Z-1)
