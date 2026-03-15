Frankfurt vs Heidenheim: Frankfurt Menang Tipis 1-0 atas Heidenheim 

Eintracht Frankfurt amankan tiga poin krusial lewat gol voli Arnaud Kalimuendo. Heidenheim semakin terbenam di dasar klasemen Bundesliga setelah melewati 13 laga tanpa kemenangan.(Eintracht Frankfurt)

EINTRACHT Frankfurt berhasil mengamankan kemenangan penting 1-0 saat menjamu juru kunci klasemen, Heidenheim, dalam lanjutan Bundesliga. Gol tunggal Arnaud Kalimuendo memastikan Die Adler terus menempel papan atas, sekaligus memperpanjang rekor buruk tim tamu yang kini melewati 13 pertandingan tanpa kemenangan.

Di bawah arahan pelatih Albert Riera, Frankfurt sebenarnya diharapkan tampil menekan sejak awal laga. Namun, sepanjang babak pertama, tuan rumah justru tampil kurang menggigit meski mendominasi penguasaan bola hingga lebih dari 75%. Peluang bersih pertama baru tercipta di menit ke-15 melalui Hugo Larsson, tetapi tembakan pemain asal Swedia tersebut masih bisa diamankan dengan mudah oleh kiper Diant Ramaj.

Heidenheim yang datang dengan strategi bertahan total sukses membuat barisan penyerang Frankfurt frustrasi. Sepanjang paruh pertama, tim tamu praktis hanya menumpuk pemain di area pertahanan tanpa mencatatkan satu pun tembakan ke arah gawang. Skor kacamata bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Frankfurt langsung meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya terlihat hanya delapan menit setelah laga kembali dimulai. Berawal dari kemelut hasil tendangan bebas, bola liar di udara langsung disambar oleh Arnaud Kalimuendo dengan tendangan voli yang merobek jala gawang Heidenheim.

Tertinggal satu gol, Heidenheim sempat mengira telah menyamakan kedudukan melalui serangan balik cepat Sirlord Conteh pada menit ke-60. Namun, kegembiraan tim tamu sirna setelah VAR membatalkan gol tersebut karena posisi Conteh yang dinyatakan offside tipis.

Situasi sempat menjadi sulit bagi Frankfurt di 15 menit terakhir laga setelah bek mereka, Robin Koch, menerima kartu kuning kedua dan harus keluar lapangan. Meski unggul jumlah pemain, Heidenheim gagal memanfaatkan momentum tersebut untuk mencetak gol penyeimbang. Frankfurt tampil disiplin mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

Kemenangan ketiga dalam lima laga terakhir ini menjaga harapan Frankfurt untuk menembus zona kompetisi Eropa musim depan. Sebaliknya bagi Heidenheim, kekalahan ini kian mendekatkan mereka ke jurang degradasi. Setelah gagal menang selama lebih dari tiga bulan, peluang mereka untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman kini tampak semakin menipis. (Flash Score/Z-2)