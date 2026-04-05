Dortmund Bungkam Stuttgart 2-0 Lewat Dua Gol Telat

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BORUSSIA Dortmund berhasil memetik kemenangan dramatis saat bertandang ke markas VfB Stuttgart dalam lanjutan Bundesliga. Sempat tertekan sepanjang laga, Die Schwarzgelben sukses mencetak dua gol di masa injury time untuk mengunci kemenangan 2-0 sekaligus memutus rekor tak terkalahkan Stuttgart dalam tujuh pertemuan terakhir kedua tim.
Kemenangan ini membawa Dortmund kini unggul 11 poin di atas Stuttgart dan terpaut sembilan poin dari pemuncak klasemen, Bayern Munich. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Stuttgart harus turun ke posisi di bawah RB Leipzig karena kalah selisih gol.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Stuttgart tampil agresif sejak awal laga. Chris Fuhrich menjadi ancaman utama bagi pertahanan Dortmund. Beberapa peluang emas berhasil diciptakan oleh anak asuh Sebastian Hoeneess, termasuk tembakan Fuhrich yang memaksa Marcel Sabitzer melakukan blok krusial setelah sebelumnya kiper Gregor Kobel menepis upaya Angelo Stiller.
Tekanan Stuttgart tidak mengendur hingga pertengahan babak pertama. Deniz Undav hampir memecah kebuntuan memanfaatkan lemparan ke dalam jauh, namun tembakannya masih melambung. Dortmund sendiri tampak kesulitan mengembangkan permainan dan hanya sesekali mengancam melalui upaya Carney Chukwuemeka yang belum menemui sasaran sebelum turun minum.
Memasuki babak kedua, manajer Dortmund Niko Kovac mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan Karim Adeyemi dan Fabio Silva di menit ke-60. Pertandingan pun mulai berjalan lebih berimbang dengan kedua tim saling melakukan jual beli serangan.
Meski kedua tim melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya gedor, pertahanan masing-masing tim tampil cukup solid. Stuttgart sempat mengancam lewat tendangan melengkung Stiller dan Jamie Leweling di menit-menit akhir, namun laga seolah akan berakhir dengan skor kacamata.
Drama sesungguhnya terjadi pada menit ke-94. Karim Adeyemi menunjukkan kelasnya dengan kontrol bola yang apik saat mengantisipasi upaya sapuan bek Stuttgart, Jeff Chabot. Dengan penyelesaian yang klinis, Adeyemi berhasil menaklukkan Alexander Nubel dan membawa Dortmund unggul 1-0.
Belum sempat Stuttgart merespons, Dortmund kembali menghantam lewat serangan balik cepat hanya berselang beberapa saat kemudian. Julian Brandt menutup pesta kemenangan Dortmund dengan tembakan keras ke langit-langit gawang yang tak mampu dijangkau Nubel.
Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menandai kemenangan keempat berturut-turut bagi Dortmund, sekaligus mengakhiri tren positif enam laga tak terkalahkan milik Stuttgart di Bundesliga. (Flash Score/Z-2)
Eintracht Frankfurt harus puas berbagi poin dengan FC Cologne setelah bermain imbang 2-2. Simak jalannya pertandingan dan pencetak gol di sini.
Union Berlin ditahan imbang St Pauli 1-1 dalam lanjutan Bundesliga. Gol Andrej Ilic selamatkan tuan rumah, sementara Jackson Irvine diusir wasit.
Eintracht Frankfurt menjamu FC Cologne dalam lanjutan Bundesliga. Simak prediksi, kondisi tim, dan head-to-head kedua tim di Deutsche Bank Park.
Simak preview pertandingan Bundesliga antara Union Berlin vs St Pauli. Analisis kekuatan, prediksi pemain, dan ambisi kedua tim di Stadion An der Alten Försterei.
RB Leipzig sukses menghentikan tren positif Werder Bremen dengan kemenangan tipis 2-1 di empat besar Bundesliga.
Kemenangan atas Hamburger SV ini membuat Borussia Dortmund semakin kokoh di posisi kedua klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 58 poin.
Preview lengkap Bundesliga antara Borussia Dortmund vs Hamburger SV 21 Maret 2026. Cek prediksi skor, H2H, dan susunan pemain di Signal Iduna Park.
Luca Reggiani cetak sejarah sebagai pencetak gol asal Italia termuda di Bundesliga saat Borussia Dortmund membungkam Augsburg. Simak ulasan laganya di sini.
Borussia Dortmund menjamu FC Augsburg di Signal Iduna Park. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci duel pekan ke-26 Bundesliga 2026.
Langkah ini diambil Chukwuemeka setelah melalui pertimbangan matang mengenai karier internasionalnya. Pemain yang lahir di Austria ini merasa proyek masa depan yang ditawarkan
