Hoffenheim vs Mainz: Phillip Tietz Borong Dua Gol, Mainz 05 Jinakkan Hoffenheim 2-1

Mainz 05 sukses memetik kemenangan tipis 2-1 atas Hoffenheim di PreZero Arena. Phillip Tietz jadi pahlawan dengan dua golnya, sekaligus memutus tren positif tuan rumah.(Mainz 05)

FSV Mainz 05 berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Hoffenheim dalam lanjutan Bundesliga di PreZero Arena. Kemenangan tipis 2-1 ini tidak hanya memperpanjang rekor empat kemenangan beruntun Mainz di semua kompetisi, tetapi juga memberikan pukulan telak bagi ambisi Hoffenheim untuk menembus posisi empat besar klasemen.

Hoffenheim sejatinya menatap laga ini sebagai peluang emas untuk mengamankan tiket Liga Champions. Namun, tim tamu justru tampil lebih efektif sejak peluit pertama dibunyikan.

Jual Beli Serangan di Babak Pertama

Mainz membuka keunggulan saat laga baru berjalan 15 menit. Memanfaatkan umpan silang akurat dari Phillip Mwene, Phillip Tietz berhasil memenangi duel udara dan melepaskan sundulan bertenaga yang menggetarkan jala gawang tuan rumah.

Baca juga : Mainz vs Eintracht Frankfurt 2-1: Gol Menit Akhir Paul Nebel Benamkan Die Adler

Tertinggal satu gol, Hoffenheim bereaksi cepat. Sepuluh menit berselang, sebuah kesalahan sapuan bola dari bek Mainz, Stefan Posch, jatuh ke kaki Fisnik Asllani di tepi kotak penalti. Pemain internasional Kosovo tersebut melepaskan tembakan melengkung indah ke pojok kanan atas gawang yang mengubah skor menjadi 1-1.

Sebelum turun minum, kedua tim memiliki peluang emas untuk memimpin. Lee Jae-sung sempat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun gagal mengonversi peluang. Di sisi lain, sundulan Albian Hajdari yang tak terkawal justru mendarat tepat di pelukan kiper Mainz, Daniel Batz.

Drama Menit Akhir di Babak Kedua

Intensitas pertandingan sedikit menurun di awal babak kedua dengan minimnya peluang bersih dari kedua belah pihak. Barulah pada menit ke-63, Alexander Prass mencoba memecah kebuntuan lewat tendangan jarak jauh yang masih bisa ditepis dengan sigap oleh Daniel Batz.

Baca juga : RB Leipzig vs Hoffenheim, Brajan Gruda dan Cristoph Baumgartner Brace, Die Roten Bullen Menang Telak

Memasuki 20 menit terakhir, tempo permainan kembali meningkat secara drastis. Phillip Tietz hampir mencetak gol keduanya jika sepakannya tidak dihalau secara heroik oleh Oliver Baumann. Namun, ketangguhan kiper Hoffenheim tersebut akhirnya runtuh pada menit ke-79.

Berawal dari sundulan Tietz yang sempat ditepis kaki Baumann, bola rebound langsung disambar kembali oleh Phillip Tietz dengan tembakan keras ke langit-langit gawang. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai.

Dampak Klasemen dan Agenda Eropa

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Mainz 05 sebelum mereka melakoni laga leg pertama perempat final UEFA Europa Conference League melawan RC Strasbourg tengah pekan nanti.

Sementara bagi Hoffenheim, kegagalan mengamankan poin di kandang membuat mereka tertahan di posisi kelima klasemen Bundesliga. Mereka kini tertinggal tiga poin dari RB Leipzig yang menghuni peringkat keempat atau batas akhir zona Liga Champions. (Flash Score/Z-2)