RB Leipzig vs Hoffenheim, Brajan Gruda dan Cristoph Baumgartner Brace, Die Roten Bullen Menang Telak

Para pemain RB Leipzig melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Hoffenheim di laga Bundesliga.(X @RBLeipzig_EN)

RB Leipzig tampil perkasa saat menjamu Hoffenheim dalam laga lanjutan Bundesliga di Red Bull Arena, Leipzig, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Tim asuhan Marco Rose ini sukses memetik kemenangan besar 5-0 lewat performa klinis di lini depan.

Pesta gol tuan rumah dibuka oleh Brajan Gruda pada menit ke-17. Pemain yang sedang naik daun ini menunjukkan ketenangannya di dalam kotak penalti untuk menaklukkan kiper Hoffenheim Oliver Baumann. Tidak butuh waktu lama, Christoph Baumgartner menambah keunggulan Leipzig menjadi 2-0 pada menit ke-21 melalui skema serangan yang rapi.

Baumgartner kembali menunjukkan taringnya di menit ke-30. Pemain asal Austria tersebut mencetak gol keduanya (brace) setelah memanfaatkan assist matang dari lini tengah.

Sebelum babak pertama berakhir, Brajan Gruda menyusul pencapaian Baumgartner dengan mencetak gol keduanya pada menit ke-44, membuat skor menjadi 4-0.

Intervensi VAR dan Gol Penutup

Leipzig sebenarnya hampir menutup babak pertama dengan keunggulan lima gol ketika Yan Diomande mencetak gol di menit ke-45+4. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah berkonsultasi dengan VAR karena terjadi pelanggaran terlebih dahulu dalam proses serangan.

Di babak kedua, Leipzig tetap tampil dominan meski tidak seintens paruh pertama. Gol penutup kemenangan Die Roten Bullen lahir dari kaki Benjamin Henrichs pada menit ke-78. Skor 5-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Data Pertandingan

Detail Informasi Skor RB Leipzig 5-0 Hoffenheim Pencetak Gol Leipzig Brajan Gruda (17', 44'), C. Baumgartner (21', 30'), B. Henrichs (78') Stadion Red Bull Arena Kota Leipzig, Jerman

Kemenangan ini memberikan tambahan tiga poin krusial bagi RB Leipzig untuk terus bersaing di jalur juara Bundesliga musim 2025/2026. Sementara bagi Hoffenheim, hasil ini menjadi rapor merah bagi lini pertahanan mereka yang tampil rapuh sepanjang laga.

Saat ini, RB Leipzig berada di peringkat tiga klasemen Bundesliga dengan raihan 50 poin dari 27 laga. Adapun Hoffenheim menduduki peringkat lima dengan raihan poin sama dengan RB Leipzig namun kalah selisih gol.

