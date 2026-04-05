Werder Bremen vs RB Leipzig: Die Roten Bullen Segel Kemenangan 2-1 di Weserstadion

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
TREN kebangkitan Werder Bremen harus terhenti di tangan raksasa Jerman, RB Leipzig. Bertanding di Weserstadion, tim tamu sukses mencuri poin penuh lewat kemenangan tipis 2-1. Hasil ini sekaligus memperkokoh posisi Leipzig di peringkat keempat klasemen sementara Bundesliga.
Sebelum jeda internasional, Bremen sempat mencatatkan performa impresif dengan memenangi tiga dari empat laga terakhir. Namun, rekor pertemuan berpihak pada Leipzig yang belum pernah kalah dari tim berjuluk Die Werderaner tersebut sejak musim 2018/19.
Meski berada di papan bawah, Werder Bremen memulai laga dengan agresif melalui aksi Felix Agu dan Cameron Puertas. Peluang emas pertama tuan rumah lahir pada menit ke-15 lewat tendangan rendah Romano Schmid yang masih bisa ditepis kiper Maarten Vandevoordt.
Keasyikan menyerang justru menjadi bumerang bagi Bremen. Lewat skema serangan balik cepat, Leipzig langsung memecah kebuntuan. Antonio Nusa melepaskan tembakan kaki kanan mendatar yang bersarang tepat di pojok gawang Mio Backhaus, mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu.
Sepanjang babak pertama, Bremen sebenarnya mendominasi peluang dengan melepaskan tembakan dua kali lebih banyak dari Leipzig. Namun, ketangguhan barisan pertahanan Leipzig yang dikawal Castello Lukeba serta penyelamatan heroik satu tangan Vandevoordt terhadap peluang Leonardo Bittencourt menjaga keunggulan tim tamu hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Bremen mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, kesalahan koordinasi di lini belakang kembali berbuah fatal pada menit ke-52. Felix Agu kehilangan bola setelah kalah berduel fisik, yang kemudian dimanfaatkan dengan sempurna oleh Romulo. Pemain tersebut melepaskan sepakan mendatar akurat yang menggandakan keunggulan Leipzig menjadi 2-0.
Gol kedua tersebut tampak meruntuhkan mental para pemain tuan rumah. Bremen kesulitan menembus pertahanan disiplin Leipzig dan lebih banyak terjebak dalam rasa frustrasi, yang puncaknya terlihat pada pelanggaran keras Salim Musah.
Harapan tipis sempat muncul bagi publik Weserstadion pada masa injury time. Memanfaatkan umpan matang dari Jovan Milosevic, Salim Musah berhasil mencetak gol penghibur lewat tembakan keras untuk memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Sayangnya, gol tersebut hadir terlalu lambat untuk menyelamatkan Bremen dari kekalahan.
Hasil ini memperburuk catatan Werder Bremen yang selalu kalah dalam tujuh laga melawan tim penghuni lima besar musim ini. Sebaliknya, RB Leipzig sukses menjaga rekor tak terkalahkan mereka saat bertandang ke markas tim-tim papan bawah di sepanjang musim ini. (Flash Score/Z-2)
