Wolfsburg vs Werder Bremen, Gol Tunggal Justin Njinmah Pastikan Kemenangan Die Werderaner

Pemain Werder Bremen Justin Njimah melepaskan tendangan yang bersarang di gawang Wolfsburg di laga Bundesliga.(Instagram @werderbremen)

WERDER Bremen berhasil memetik kemenangan krusial dalam upaya menjauh dari zona degradasi Bundesliga. Bertamu ke markas VfL Wolfsburg di Volkswagen Arena, Sabtu (21/3/2026), tim berjuluk Die Werderaner itu menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Justin Njinmah.

Pertandingan yang dijuluki duel enam poin ini berlangsung sengit sejak awal. Tuan rumah Wolfsburg sebenarnya tampil dominan di babak pertama dan menciptakan beberapa peluang emas.

Namun, penampilan gemilang kiper Bremen, Mio Backhaus, menjadi penghalang utama. Backhaus melakukan penyelamatan krusial saat menepis sundulan jarak dekat Jonas Wind dan menghalau tembakan keras Jesper Lindström yang menerpa mistar gawang.

Memasuki babak kedua, Wolfsburg terus menekan. Namun, keasyikan menyerang justru membuat pertahanan mereka lengah.

Melalui skema serangan balik pada menit ke-68, Felix Agu berhasil menembus sisi sayap dan melepaskan umpan tarik yang diselesaikan dengan sempurna oleh Justin Njinmah. Bola sempat terbentur pemain lawan sebelum bersarang di pojok bawah gawang Wolfsburg.

Terpilih sebagai Man of the Match, Njinmah menunjukkan efisiensi luar biasa. Meski hanya menyentuh bola tujuh kali di babak pertama, ia berhasil memanfaatkan satu-satunya peluang bersih Bremen di babak kedua menjadi gol kemenangan.

Selain mencetak gol, Njinmah juga tercatat sebagai pemain tercepat di laga ini dengan kecepatan lari mencapai 33,6 km/jam.

Upaya Wolfsburg untuk menyamakan kedudukan semakin berat di masa injury time. Bek mereka, Moritz Jenz, harus keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+2. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini memberikan napas lega bagi Werder Bremen untuk menjauh dari ancaman degradasi otomatis.

Sebaliknya, bagi Wolfsburg, kekalahan ini memperpanjang tren negatif mereka yang kini belum meraih kemenangan dalam sepuluh pertandingan terakhir di Bundesliga.

Laga ini juga menjadi momen bersejarah bagi gelandang Bremen, Leonardo Bittencourt, yang mencatatkan penampilan ke-300 di kompetisi tertinggi Jerman tersebut.

Berkat kemenangan ini, Werder Bremen menjauh dari zona degradasi. Die Werderaner kini menduduki peringkat 13 klasemen Bundesliga dengan raihan 28 poin, unggul empat poin dari posisi playoff degradasi.

Adapun Wolfsburg terpuruk di peringkat 17 klasemen Bundesliga dengan raihan 21 poin, terpaut tiga poin dari posisi playoff degradasi. (Z-1)