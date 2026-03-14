Preview Werder Bremen vs Mainz: Pertarungan Sengit di Papan Bawah Bundesliga

Werder Bremen vs Mainz(MI/AI)

PERTARUNGAN krusial dalam upaya menjauh dari zona degradasi akan tersaji di Weserstadion saat Werder Bremen menjamu Mainz 05 pada pekan ke-26 Bundesliga 2025/2026. Kedua tim saat ini hanya terpaut satu poin di klasemen, menjadikan laga ini sebagai "six-pointer" yang sangat menentukan nasib mereka di sisa musim.

Analisis Performa Tim

Werder Bremen memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan beruntun melawan Heidenheim (2-0) dan Union Berlin (4-1). Tim asuhan Daniel Thioune ini tampak telah menemukan kembali ketajaman mereka, mencetak lebih banyak gol dalam dua laga terakhir dibandingkan sepuluh pertandingan sebelumnya. Keunggulan bermain di kandang menjadi faktor kunci, mengingat 16 dari 25 poin mereka musim ini diraih di Weserstadion.

Di sisi lain, Mainz 05 di bawah asuhan Urs Fischer sedang mengalami periode sulit. Setelah sempat bangkit di awal tahun, "Die Nullfünfer" kini tanpa kemenangan dalam empat laga terakhir di liga. Masalah utama mereka terletak pada lini pertahanan yang belum mencatatkan clean sheet dalam 18 pertandingan Bundesliga terakhir—sebuah rekor klub yang tidak diinginkan.

Informasi Pertandingan Pertandingan: Werder Bremen vs Mainz 05 Kompetisi: Bundesliga (Pekan 26) Tanggal: Minggu, 15 Maret 2026

Minggu, 15 Maret 2026 Waktu: 21.30 WIB

21.30 WIB Stadion: Weserstadion, Bremen

Weserstadion, Bremen

Head to Head (H2H) dan Statistik Kunci

Berdasarkan catatan pertemuan terakhir, Werder Bremen memiliki keunggulan psikologis yang cukup dominan:

Werder Bremen tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir melawan Mainz (4 Menang, 2 Imbang).

Pertemuan terakhir pada November 2025 berakhir imbang 1-1 di markas Mainz.

Werder Bremen sangat produktif di babak kedua, mencetak 20 dari 29 gol mereka musim ini selepas turun minum.

Mainz hanya memenangkan satu dari 10 pertandingan tandang terakhir mereka di Bundesliga.

Prakiraan Susunan Pemain

Werder Bremen (4-3-3)

Mio Backhaus; Yukinari Sugawara, Niklas Stark, Marco Friedl, Olivier Deman; Jens Stage, Senne Lynen, Cameron Puertas; Marco Grüll, Keke Topp, Romano Schmid.

Mainz 05 (3-5-2)

Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Kohr; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Jae-Sung Lee, Phillipp Mwene; Phillip Tietz, Sheraldo Becker.

Statistik (Musim 2025/26) Werder Bremen Mainz 05 Posisi Klasemen 13 15 Poin 25 24 Gol Memasukkan 29 29 Gol Kemasukan 45 41

Prediksi Pertandingan

Melihat momentum positif Werder Bremen di kandang dan rapuhnya pertahanan Mainz, tuan rumah lebih diunggulkan untuk mengamankan poin penuh. Namun, absennya beberapa pemain pilar karena cedera bisa menjadi tantangan bagi kedua tim.

Prediksi Skor: Werder Bremen 2-1 Mainz 05

People Also Ask (FAQ)

Di mana menonton Werder Bremen vs Mainz?

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Bundesliga di Indonesia.

Siapa pencetak gol terbanyak Werder Bremen saat ini?

Jens Stage menjadi salah satu pemain paling produktif dengan kontribusi gol penting dalam beberapa laga terakhir.

Apakah Mainz memiliki pemain yang absen?

Ya, Mainz kehilangan penyerang Silas karena cedera patah kaki, serta beberapa pemain lain seperti Nadiem Amiri yang masih diragukan tampil.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

