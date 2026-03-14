Preview Werder Bremen vs Mainz: Pertarungan Sengit di Papan Bawah Bundesliga

PERTARUNGAN krusial dalam upaya menjauh dari zona degradasi akan tersaji di Weserstadion saat Werder Bremen menjamu Mainz 05 pada pekan ke-26 Bundesliga 2025/2026. Kedua tim saat ini hanya terpaut satu poin di klasemen, menjadikan laga ini sebagai "six-pointer" yang sangat menentukan nasib mereka di sisa musim.
Werder Bremen memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan beruntun melawan Heidenheim (2-0) dan Union Berlin (4-1). Tim asuhan Daniel Thioune ini tampak telah menemukan kembali ketajaman mereka, mencetak lebih banyak gol dalam dua laga terakhir dibandingkan sepuluh pertandingan sebelumnya. Keunggulan bermain di kandang menjadi faktor kunci, mengingat 16 dari 25 poin mereka musim ini diraih di Weserstadion.
Di sisi lain, Mainz 05 di bawah asuhan Urs Fischer sedang mengalami periode sulit. Setelah sempat bangkit di awal tahun, "Die Nullfünfer" kini tanpa kemenangan dalam empat laga terakhir di liga. Masalah utama mereka terletak pada lini pertahanan yang belum mencatatkan clean sheet dalam 18 pertandingan Bundesliga terakhir—sebuah rekor klub yang tidak diinginkan.
Pertandingan: Werder Bremen vs Mainz 05
Kompetisi: Bundesliga (Pekan 26)
Berdasarkan catatan pertemuan terakhir, Werder Bremen memiliki keunggulan psikologis yang cukup dominan:
Mio Backhaus; Yukinari Sugawara, Niklas Stark, Marco Friedl, Olivier Deman; Jens Stage, Senne Lynen, Cameron Puertas; Marco Grüll, Keke Topp, Romano Schmid.
Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Kohr; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Jae-Sung Lee, Phillipp Mwene; Phillip Tietz, Sheraldo Becker.
|Statistik (Musim 2025/26)
|Werder Bremen
|Mainz 05
|Posisi Klasemen
|13
|15
|Poin
|25
|24
|Gol Memasukkan
|29
|29
|Gol Kemasukan
|45
|41
Melihat momentum positif Werder Bremen di kandang dan rapuhnya pertahanan Mainz, tuan rumah lebih diunggulkan untuk mengamankan poin penuh. Namun, absennya beberapa pemain pilar karena cedera bisa menjadi tantangan bagi kedua tim.
Prediksi Skor: Werder Bremen 2-1 Mainz 05
Di mana menonton Werder Bremen vs Mainz?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Bundesliga di Indonesia.
Siapa pencetak gol terbanyak Werder Bremen saat ini?
Jens Stage menjadi salah satu pemain paling produktif dengan kontribusi gol penting dalam beberapa laga terakhir.
Apakah Mainz memiliki pemain yang absen?
Ya, Mainz kehilangan penyerang Silas karena cedera patah kaki, serta beberapa pemain lain seperti Nadiem Amiri yang masih diragukan tampil.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
