Hamburg SV vs Augsburg: Drama Kartu Merah dan Tiang Gawang Berakhir Imbang 1-1

Hamburg SV harus puas berbagi poin dengan Augsburg di Volksparkstadion. Meski bermain dengan 10 orang, Die Rothosen berhasil mengamankan hasil imbang 1-1.(Hamburg SV)

HAMBURG SV harus memperpanjang catatan tanpa kemenangan kandang mereka menjadi empat laga setelah bermain imbang 1-1 melawan Augsburg dalam lanjutan Bundesliga. Meski harus bermain dengan 10 orang di babak kedua, skuat asuhan Merlin Polzin tersebut menunjukkan perjuangan luar biasa untuk mengamankan satu poin di hadapan pendukungnya sendiri.

Tampil tanpa pilar lini tengah Nicolai Remberg yang terkena sanksi, Hamburg sempat terlihat rapuh di menit-menit awal. Augsburg berhasil memanfaatkan celah tersebut pada pertengahan babak pertama. Berawal dari umpan silang Marius Wolf yang diteruskan oleh Cedric Zesiger, Arthur Chaves muncul sebagai pencetak gol kejutan dengan menceploskan bola untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

Respons Cepat di Babak Kedua

Tertinggal satu gol, Hamburg mencoba bangkit sebelum jeda. Philip Otele hampir menyamakan kedudukan melalui tembakan melengkung, namun kiper Augsburg, Finn Dahmen, melakukan penyelamatan gemilang. Tekanan Die Rothosen akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-60 melalui sebuah kerja sama tim yang apik.

Baca juga : Augsburg vs Stuttgart: Stuttgart Pesta Gol 5-2 di Kandang Augsburg

Ransford Konigsdorffer sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang dari Robert Glatzel. Penyerang asal Ghana tersebut melepaskan tembakan akurat ke sudut jauh gawang, mengubah skor menjadi 1-1. Momentum sempat berada di pihak tuan rumah ketika sundulan Luka Vuskovic membentur mistar gawang, namun situasi berubah drastis tak lama kemudian.

Drama Kartu Merah dan Menit Akhir

Harapan Hamburg untuk membalikkan keadaan mendapat pukulan telak saat kapten tim, Miro Muheim, diganjar kartu merah langsung. Muheim terpaksa diusir wasit setelah menjatuhkan Anton Kade dalam posisi sebagai pemain bertahan terakhir.

Unggul jumlah pemain, Augsburg segera mengurung pertahanan Hamburg. Marius Wolf menjadi ancaman nyata lewat umpan-umpan silangnya, namun Michael Gregoritsch gagal memanfaatkannya setelah sundulannya melebar dan satu peluang lainnya hanya membentur tiang gawang.

Menjelang bubaran, pertandingan semakin menegangkan. Kiper Augsburg, Finn Dahmen, hampir melakukan blunder fatal saat menahan bola operan ke belakang yang justru membentur mistar gawangnya sendiri. Tak lama setelah itu, Dahmen menebus kesalahannya dengan melakukan penyelamatan spektakuler untuk menepis tendangan jarak jauh Albert Gronbaek.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Hasil ini membuat kedua tim tetap tertahan di papan tengah klasemen Bundesliga, namun dengan jarak yang relatif aman dari ancaman zona degradasi. (Flash Score/Z-2)