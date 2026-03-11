Pemain Muda Dortmund, Carney Chukwuemeka Pindah Kewarganegaraan dari Inggris ke Austria

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KABAR mengejutkan datang dari panggung sepak bola internasional di awal tahun 2026. Gelandang muda andalan Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, secara resmi telah memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan dari Inggris ke Austria. Keputusan ini telah dikonfirmasi oleh FIFA setelah sang pemain mengajukan permohonan perpindahan federasi (One-Time Change).
Langkah ini diambil Chukwuemeka setelah melalui pertimbangan matang mengenai karier internasionalnya. Pemain yang lahir di Austria ini merasa proyek masa depan yang ditawarkan oleh Timnas Austria lebih menjanjikan bagi perkembangan kariernya di level senior.
Carney Chukwuemeka lahir pada 20 Oktober 2003 di Eisenstadt, Austria. Meskipun memiliki darah Nigeria dari orang tuanya dan besar di Inggris, identitas Austria tetap melekat padanya. Ia memulai karier profesionalnya di Inggris bersama Aston Villa dan sempat membela Chelsea sebelum akhirnya hijrah ke Bundesliga untuk bergabung dengan Borussia Dortmund.
Di Jerman, ia berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai gelandang modern yang memiliki kekuatan fisik dan teknik di atas rata-rata. Performa konsistennya di Signal Iduna Park musim ini menjadikannya salah satu pemain yang paling diinginkan oleh banyak tim nasional.
Keputusan pindah kewarganegaraan ini tentu bukan tanpa alasan. Berikut adalah beberapa poin utama yang mendasari pilihan Chukwuemeka:
Berikut adalah data performa Carney Chukwuemeka bersama Dortmund sepanjang musim ini yang membuatnya menjadi rebutan banyak negara:
|Kategori
|Data
|Main/Starter
|24/21
|Gol/Assist
|5/8
|Menit Bermain
|1.890'
Dengan resminya perpindahan ini, Austria kini memiliki kekuatan baru di lini tengah untuk menyongsong kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Inggris, kehilangan Chukwuemeka tentu menjadi kerugian besar mengingat potensinya yang masih sangat luas. (Z-4)
