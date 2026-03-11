Pemain Muda Dortmund, Carney Chukwuemeka Pindah Kewarganegaraan dari Inggris ke Austria

Carney Chukwuemeka(JUSTIN TALLIS / AFP)

KABAR mengejutkan datang dari panggung sepak bola internasional di awal tahun 2026. Gelandang muda andalan Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, secara resmi telah memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan dari Inggris ke Austria. Keputusan ini telah dikonfirmasi oleh FIFA setelah sang pemain mengajukan permohonan perpindahan federasi (One-Time Change).

Langkah ini diambil Chukwuemeka setelah melalui pertimbangan matang mengenai karier internasionalnya. Pemain yang lahir di Austria ini merasa proyek masa depan yang ditawarkan oleh Timnas Austria lebih menjanjikan bagi perkembangan kariernya di level senior.

Profil Carney Chukwuemeka: Bintang Kelahiran Eisenstadt

Carney Chukwuemeka lahir pada 20 Oktober 2003 di Eisenstadt, Austria. Meskipun memiliki darah Nigeria dari orang tuanya dan besar di Inggris, identitas Austria tetap melekat padanya. Ia memulai karier profesionalnya di Inggris bersama Aston Villa dan sempat membela Chelsea sebelum akhirnya hijrah ke Bundesliga untuk bergabung dengan Borussia Dortmund.

Di Jerman, ia berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai gelandang modern yang memiliki kekuatan fisik dan teknik di atas rata-rata. Performa konsistennya di Signal Iduna Park musim ini menjadikannya salah satu pemain yang paling diinginkan oleh banyak tim nasional.

Kenapa Carney Chukwuemeka Memilih Timnas Austria?

Keputusan pindah kewarganegaraan ini tentu bukan tanpa alasan. Berikut adalah beberapa poin utama yang mendasari pilihan Chukwuemeka:

Akar Kelahiran: Lahir di Eisenstadt membuat Chukwuemeka memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Austria.

Lahir di Eisenstadt membuat Chukwuemeka memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Austria. Peran Sentral: Timnas Austria menjanjikan peran utama dalam skuad sebagai pengatur serangan, posisi yang sulit didapatkan di Timnas Inggris karena persaingan yang sangat ketat.

Timnas Austria menjanjikan peran utama dalam skuad sebagai pengatur serangan, posisi yang sulit didapatkan di Timnas Inggris karena persaingan yang sangat ketat. Visi Bermain: Gaya permainan transisi cepat yang diterapkan Austria dinilai sangat cocok dengan karakteristik bermain Chukwuemeka di Dortmund.

Statistik Performa di Borussia Dortmund 2025/2026

Berikut adalah data performa Carney Chukwuemeka bersama Dortmund sepanjang musim ini yang membuatnya menjadi rebutan banyak negara:

Kategori Data Main/Starter 24/21 Gol/Assist 5/8 Menit Bermain 1.890'

Dengan resminya perpindahan ini, Austria kini memiliki kekuatan baru di lini tengah untuk menyongsong kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Inggris, kehilangan Chukwuemeka tentu menjadi kerugian besar mengingat potensinya yang masih sangat luas. (Z-4)