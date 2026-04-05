Bayern Muenchen vs SC Freiburg: Comeback Horor Bayern Muenchen Hancurkan Freiburg di Menit ke-99

PEMUNCAK klasemen Bundesliga, Bayern Muenchen, menunjukkan mentalitas juara yang luar biasa saat bertandang ke markas SC Freiburg, Europa-Park Stadion. Sempat tertinggal dua gol, skuat asuhan Vincent Kompany berhasil membalikkan keadaan secara dramatis untuk menang dengan skor 3-2.

Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan tandang Bayern menjadi 12 pertandingan di semua kompetisi. Hasil ini sekaligus memberikan kekalahan kandang kedua bagi Freiburg musim ini, sekaligus mendekatkan Die Roten ke tangga juara Bundesliga.

Babak Pertama yang Alot

Freiburg tampil jauh lebih kompetitif dibandingkan pertemuan pertama mereka musim ini. Pada 15 menit awal, tuan rumah nyaris unggul melalui Philipp Treu, namun sepakannya masih melebar. Manuel Neuer juga dipaksa bekerja keras menghalau tendangan voli Lucas Holer dan sundulan Philipp Lienhart, meski keduanya kemudian dinyatakan dalam posisi offside.

Baca juga : Bayern Muenchen dan Raphael Guerreiro Sepakat Berpisah Akhir Musim Ini

Bayern sendiri kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama. Rekor pertahanan kandang Freiburg yang hanya kebobolan lima gol di babak pertama musim ini terbukti solid. Peluang terbaik Bayern sebelum jeda lahir dari Lennart Karl dan Serge Gnabry, namun skor kacamata tetap bertahan hingga turun minum.

Drama Lima Gol di Babak Kedua

Laga memanas sesaat setelah babak kedua dimulai. Johan Manzambi membawa tuan rumah unggul melalui tembakan melengkung indah yang membuat Neuer terpaku. Bayern hampir tertinggal lebih jauh jika Holer tidak menyia-nyiakan dua peluang emas di dalam kotak penalti.

Freiburg justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-71. Kesalahan antisipasi Neuer dalam situasi sepak pojok membuat bola jatuh ke kaki Lucas Holer yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong. Skor 2-0 untuk Freiburg tampaknya akan mengakhiri rekor Bayern.

Baca juga : St. Pauli vs SC Freiburg 1-2: Brace Igor Matanovic Bungkam Millerntor-Stadion

Comeback Luar Biasa di Menit Akhir

Pantang menyerah, Bayern mulai menekan hebat di 10 menit terakhir. Pemain pengganti, Tom Bischof, menjadi aktor utama kebangkitan tim tamu. Pada menit ke-81, Bischof memperkecil ketertinggalan melalui tendangan keras yang menaklukkan kiper Noah Atubolu.

Memasuki masa injury time, Bischof kembali mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan bertenaga yang mengubah skor menjadi 2-2. Drama belum berakhir, pada menit ke-99, Lennart Karl muncul sebagai pahlawan dengan menyambar bola di tiang jauh untuk memastikan kemenangan 3-2 bagi Bayern.

Kini, Bayern Munich hanya terpaut satu gol untuk memecahkan rekor klub mereka sendiri (101 gol) yang tercipta pada musim 1971/72. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Vincent Kompany sebelum menghadapi Real Madrid di babak perempat final UEFA Champions League tengah pekan nanti. Sementara itu, Freiburg yang tertahan di posisi kedelapan akan mengalihkan fokus ke Liga Europa melawan Celta Vigo. (Flash Score/Z-2)