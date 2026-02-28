Augsburg vs Cologne, Die Fuggerstädter Lanjutkan Rekor tidak Terkalahkan di Kandang

Headline
TREN positif Augsburg di kompetisi Bundesliga musim 2026 terus berlanjut. Menjamu Cologne di WWK Arena pada laga pembuka Matchday 24, Sabtu (28/2) dini hari WIB, skuat asuhan Manuel Baum sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan meyakinkan 2-0.
Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Die Fuggerstädter yang kini tidak terkalahkan dalam tujuh laga kandang terakhir.
Sebaliknya, kekalahan ini semakin membenamkan Cologne yang masih kesulitan menemukan momentum di papan klasemen.
Tampil di depan pendukung sendiri, Augsburg langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan.
Rodrigo Ribeiro memberikan ancaman awal setelah berhasil merebut bola di area pertahanan lawan, namun kiper Cologne, Marvin Schwäbe, masih sigap mengamankan gawangnya.
Dominasi tuan rumah terus berlanjut melalui skema bola mati. Noahkai Banks dua kali menebar ancaman lewat sundulan berbahaya, meski belum membuahkan hasil.
Di sisi lain, Cologne yang lebih banyak mengandalkan serangan balik sempat memberikan kejutan di menit ke-38.
Eric Martel hampir memecah kebuntuan lewat sundulan keras memanfaatkan sepak pojok Jakub Kami?ski, namun bola hanya membentur mistar gawang. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, kedua tim melakukan perubahan strategi. Augsburg terpaksa menarik keluar Kristijan Jakic yang mengalami cedera hamstring dan memasukkan Yannik Keitel.
Sementara itu, Cologne mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Ísak Jóhannesson.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Berawal dari akselerasi Noahkai Banks yang menusuk ke dalam kotak penalti, ia melepaskan umpan rendah yang disambut dengan sentuhan tumit (backheel) cerdik oleh Rodrigo Ribeiro. Bola meluncur mulus melewati Schwäbe dan mengubah skor menjadi 1-0.
Tertinggal satu gol, Cologne berusaha membalas. Peluang emas didapat melalui sundulan Waldschmidt, namun bola masih melambung tipis di samping gawang Finn Dahmen.
Drama terjadi di masa injury time. Dalam upaya terakhir menyamakan kedudukan, kiper Marvin Schwäbe memutuskan maju membantu serangan saat Cologne mendapatkan sepak pojok.
Namun, strategi ini menjadi bumerang. Bola berhasil dihalau barisan pertahanan Augsburg dan jatuh ke kaki Alexis Claude-Maurice.
Melihat gawang lawan kosong tanpa penjagaan, Claude-Maurice melakukan sprint dan melepaskan tembakan akurat dari jarak 44 meter. Gol tersebut mengunci kemenangan Augsburg menjadi 2-0 tepat sebelum laga usai.
Kemenangan ini membawa Augsburg mengoleksi 13 poin dari enam laga terakhir di putaran kedua musim ini, sebuah rekor poin tertinggi sepanjang sejarah klub pada periode yang sama.
Sementara bagi Cologne, hasil ini memperpanjang rekor buruk mereka yang gagal meraih kemenangan dalam tujuh laga tandang terakhir.
Augsburg kini menduduki peringkat sembilan klasemen Bundesliga dengan raihan 31 poin dari 24 laga.
Adapun Cologne berada di peringkat 12 dengan torehan 24 poin dari 24 laga. (bundesliga.com/Z-1)
