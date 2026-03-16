Borussia Dortmund vs Augsburg: Dortmund Tekuk Augsburg 2-0, Luca Reggiani Ukir Sejarah Baru!

BORUSSIA Dortmund sukses mengamankan kemenangan krusial 2-0 saat menjamu Augsburg di Signal Iduna Park. Laga ini menjadi panggung bersejarah bagi bek muda berusia 18 tahun, Luca Reggiani, yang mencetak gol perdana sekaligus memecahkan rekor di kompetisi kasta tertinggi Jerman tersebut.

Kemenangan ini membuat Dortmund terus menempel ketat Bayern Munich di puncak klasemen. Dengan tambahan tiga poin, skuat asuhan Niko Kovac kini hanya terpaut sembilan poin dari rival abadi mereka tersebut.

Dominasi Sejak Menit Awal

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Dortmund langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya terlihat pada menit ke-15 melalui skema serangan yang rapi. Daniel Svensson melepaskan umpan terobosan kepada Maximilian Beier, yang kemudian mengirimkan bola ke arah Karim Adeyemi. Penyerang gesit tersebut tak menyia-nyiakan peluang untuk menceploskan bola sekaligus mencatatkan gol liga keduanya di tahun 2026.

Baca juga : Borussia Dortmund vs Augsburg: Pemain 18 Tahun Bawa Dortmund Tekuk Augsburg 2-0

Augsburg sebenarnya sempat mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan akibat kesalahan Waldemar Anton dalam mengantisipasi bola jauh. Namun, Rodrigo Ribeiro yang mendapatkan bola liar gagal memanfaatkannya setelah tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang.

Dominasi Dortmund terus berlanjut hingga akhir babak pertama. Skuat Die Schwarzgelben nyaris menggandakan keunggulan melalui upaya keras Beier dan Adeyemi, namun kedua peluang tersebut digagalkan oleh tiang gawang. Kiper Augsburg, Finn Dahmen, juga tampil gemilang dengan menepis tendangan jarak jauh Jobe Bellingham, menjaga skor tetap 1-0 hingga turun minum.

Rekor Bersejarah Luca Reggiani

Memasuki babak kedua, kendali permainan masih dipegang sepenuhnya oleh tuan rumah. Gol kedua yang dinanti-nanti akhirnya tercipta melalui sosok yang tak terduga. Pada penampilan keempatnya di Bundesliga, Luca Reggiani berhasil melepaskan diri dari kawalan untuk menyambut sepak pojok Julian Ryerson. Sundulan terukurnya meluncur mulus ke gawang Augsburg tanpa bisa dihalau Dahmen.

Baca juga : Preview Dortmund vs Augsburg: Ambisi Die Borussen Jaga Tiket Liga Champions

Gol tersebut menobatkan Reggiani sebagai pemain asal Italia termuda yang pernah mencetak gol dalam sejarah Bundesliga.

Meski pelatih interim Augsburg, Manuel Baum, melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mengubah alur pertandingan, pertahanan Dortmund tetap solid. Augsburg bahkan beruntung tidak kebobolan lebih banyak setelah Dahmen melakukan penyelamatan heroik di menit-menit akhir untuk menggagalkan peluang kedua Adeyemi.

Dengan hasil ini, Dortmund memantapkan posisi di peringkat kedua klasemen sementara. Sebaliknya, kekalahan beruntun ini memaksa Augsburg tertahan di peringkat kesembilan. (Flash Score/Z-2)