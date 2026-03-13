VfB Stuttgart vs FC Porto, Dragoes Curi Kemenangan di MHPArena

Para pemain FC Porto melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang VfB Stuttgart di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.(AFP/THOMAS KIENZLE)

FC Porto berhasil mengamankan modal berharga dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026. Bertandang ke markas VfB Stuttgart di MHP Arena, Kamis (12/3/2026) malam waktu setempat, raksasa Portugal tersebut sukses mencuri kemenangan tipis 2-1.

Dua gol kemenangan tim asuhan Francesco Farioli dicetak oleh Terem Moffi dan pemain muda berbakat Rodrigo Mora di babak pertama. Sementara itu, Stuttgart hanya mampu membalas satu gol melalui aksi striker andalan mereka, Denis Undav.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Stuttgart sebenarnya mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun, kedisiplinan barisan pertahanan Porto yang dipimpin oleh kiper Diogo Costa membuat upaya tuan rumah kerap menemui jalan buntu.

Petaka bagi Stuttgart datang di menit ke-21. Melalui skema serangan balik cepat, Borja Sainz melepaskan umpan terukur yang berhasil diselesaikan dengan tenang oleh Terem Moffi. Tendangan kaki kanan striker asal Nigeria tersebut bersarang di pojok gawang Alexander Nübel, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Porto.

Belum sempat bangkit dari keterkejutan, gawang Stuttgart kembali bobol enam menit berselang. Pada menit ke-27, berawal dari kesalahan operan di lini tengah, Zaidu Sanusi merangsek dari sisi kiri dan mengirimkan umpan silang mendatar. Rodrigo Mora yang muncul dari lini kedua melepaskan tembakan first-time akurat untuk menggandakan keunggulan tim tamu menjadi 2-0.

Stuttgart baru bisa merespons menjelang akhir babak pertama. Di menit ke-40, Denis Undav menunjukkan kelasnya sebagai salah satu bomber tertajam di Bundesliga musim ini. Memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti, Undav melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal dihalau Diogo Costa. Skor 1-2 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Sebastian Hoeneß menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil lebih agresif. Stuttgart mendominasi penguasaan bola hingga 60% dan terus menggempur pertahanan Porto. Namun, kegemilangan Diogo Costa yang melakukan total 6 penyelamatan krusial memastikan keunggulan Porto tetap terjaga hingga peluit panjang dibunyikan.

Statistik Pertandingan Penguasaan Bola Stuttgart 60% - 40% Porto Total Tembakan (On Target) Stuttgart 14 (7) - 9 (4) Porto Pencetak Gol Porto Terem Moffi (21'), Rodrigo Mora (27') Pencetak Gol Stuttgart Denis Undav (40')

Dengan hasil ini, FC Porto hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua yang akan digelar di Estádio do Dragão, Portugal, pekan depan untuk memastikan tiket ke babak perempat final. Di sisi lain, Stuttgart wajib menang dengan selisih minimal dua gol jika ingin membalikkan keadaan di kandang lawan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.