Preview Viktoria Plzen vs Panathinaikos: Duel Hidup Mati Menuju 16 Besar Liga Europa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
VIKTORIA Plzen akan menjamu raksasa Yunani, Panathinaikos, dalam laga leg kedua babak playoff 16 besar Liga Europa 2025/2026. Setelah hasil imbang 2-2 yang dramatis di Athena pekan lalu, kedua tim kini memiliki peluang yang sama besarnya untuk melaju ke fase berikutnya di Doosan Arena, Plzen.
Viktoria Plzen asuhan Martin Hysky memasuki laga ini dengan modal tren positif, tidak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir di semua kompetisi. Kekuatan utama mereka terletak pada pertahanan di kandang sendiri. Tercatat, klub asal Republik Ceko ini berhasil menjaga 16 clean sheet dari 22 laga kandang terakhir di kompetisi Eropa.
Sementara itu, Panathinaikos di bawah arahan Rafael Benitez mulai menunjukkan konsistensi. Kemenangan 2-0 atas OFI Crete di liga domestik akhir pekan lalu menjadi suntikan moral berharga bagi The Greens sebelum terbang ke Plzen.
Wiegele; Memic, Dweh, Spacil, Souare; Visinsky, Hrosovsky, Cerv, Adu; Panos, Lawal.
Lafont; Palmer-Brown, Touba, Ingason; Calabria, Bakasetas, Sanches, Kyriakopoulos; Taborda, Djuricic; Swiderski.
|Kategori
|Panathinaikos
|Viktoria Plzen
|Skor
|2
|2
|Penguasaan Bola
|49%
|51%
|Tembakan Tepat Sasaran
|5
|4
Bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan keuntungan psikologis bagi Viktoria Plzen. Meskipun Panathinaikos memiliki keunggulan taktis di bawah Benitez, ketangguhan fisik pemain Plzen diprediksi akan menyulitkan tim tamu. Skor tipis 2-1 untuk kemenangan tuan rumah menjadi hasil yang paling realistis.
Prediksi: Viktoria Plzen 2-1 Panathinaikos
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Faktor utama Aston Villa menjadi unggulan adalah keberadaan Unai Emery yang memiliki DNA Liga Europa.
UNDIAN babak 16 besar Liga Europa UEFA rampung digelar di Nyon, Swis, Jumat (27/2). Hasilnya menghadirkan sejumlah laga menarik.
Juru taktik berkebangsaan Italia itu menilai timnya mampu tampil baik pada dua leg Bologna vs Brann. Bologna, menurut dia, menunjukkan ketangguhan di hadapan lawan.
Dengan berakhirnya babak playoff, sebanyak 16 tim telah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Europa.
Meski laga di markas Genk berakhir imbang 3-3 setelah melalui babak perpanjangan waktu, De Smurfen berhak lolos berkat keunggulan agregat 6-4 atas Dinamo Zagreb.
Nottingham Forest berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Europa meski harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Fenerbahce di laga leg kedua babak play-off.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved