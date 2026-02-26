Preview Viktoria Plzen vs Panathinaikos: Duel Hidup Mati Menuju 16 Besar Liga Europa

Viktoria Plzen vs Panathinaikos(ChatGPT)

VIKTORIA Plzen akan menjamu raksasa Yunani, Panathinaikos, dalam laga leg kedua babak playoff 16 besar Liga Europa 2025/2026. Setelah hasil imbang 2-2 yang dramatis di Athena pekan lalu, kedua tim kini memiliki peluang yang sama besarnya untuk melaju ke fase berikutnya di Doosan Arena, Plzen.

Analisis Kekuatan Kedua Tim

Viktoria Plzen asuhan Martin Hysky memasuki laga ini dengan modal tren positif, tidak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir di semua kompetisi. Kekuatan utama mereka terletak pada pertahanan di kandang sendiri. Tercatat, klub asal Republik Ceko ini berhasil menjaga 16 clean sheet dari 22 laga kandang terakhir di kompetisi Eropa.

Sementara itu, Panathinaikos di bawah arahan Rafael Benitez mulai menunjukkan konsistensi. Kemenangan 2-0 atas OFI Crete di liga domestik akhir pekan lalu menjadi suntikan moral berharga bagi The Greens sebelum terbang ke Plzen.

Informasi Pertandingan:

Stadion: Doosan Arena, Plzen

Jadwal: Kamis, 26 Februari 2026

Status: Playoff 16 Besar Liga Europa (Leg Kedua)

Prediksi Susunan Pemain

Viktoria Plzen (4-4-2)

Wiegele; Memic, Dweh, Spacil, Souare; Visinsky, Hrosovsky, Cerv, Adu; Panos, Lawal.

Panathinaikos (3-4-2-1)

Lafont; Palmer-Brown, Touba, Ingason; Calabria, Bakasetas, Sanches, Kyriakopoulos; Taborda, Djuricic; Swiderski.

Statistik Kunci Leg Pertama

Kategori Panathinaikos Viktoria Plzen Skor 2 2 Penguasaan Bola 49% 51% Tembakan Tepat Sasaran 5 4

Prediksi Skor

Bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan keuntungan psikologis bagi Viktoria Plzen. Meskipun Panathinaikos memiliki keunggulan taktis di bawah Benitez, ketangguhan fisik pemain Plzen diprediksi akan menyulitkan tim tamu. Skor tipis 2-1 untuk kemenangan tuan rumah menjadi hasil yang paling realistis.

Prediksi: Viktoria Plzen 2-1 Panathinaikos

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

