Levante vs Real Oviedo, Carlos Espi Cetak Dua Gol, Granotas Menang di Estadio Ciudad de Valencia

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DUEL sengit tersaji di Stadion Ciutat de València saat tuan rumah Levante menjamu Real Oviedo dalam laga lanjutan La Liga pada Minggu (22/3) dini hari WIB. Pertandingan yang mempertemukan dua tim di zona degradasi ini berakhir dengan kemenangan meyakinkan Granotas dengan skor 4-2.
Bintang muda Carlos Espi menjadi aktor utama kemenangan Levante Penyerang tajam ini berhasil mencetak brace atau dua gol dalam rentang waktu singkat, masing-masing pada menit ke-4 dan menit ke-25.
Keunggulan Levante kemudian digenapkan oleh gol Losada pada menit ke-52 dan aksi pamungkas Ivan Romero di masa injury time (90+3`).
Real Oviedo sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit menjelang turun minum. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Chaira pada menit ke-44 dan eksekusi penalti Viñas di menit ke-45+3. Namun, upaya bangkit tim tamu terhenti di babak kedua.
Kemenangan ini tidak lepas dari kejelian pelatih Levante, Luis Castro. Mengandalkan skema 4-2-3-1, Castro berhasil memaksimalkan kecepatan Carlos Espi yang ditopang oleh pergerakan dinamis Tunde, Garcia, dan Losada di lini kedua.
Secara statistik, Real Oviedo di bawah asuhan Guillermo Almada sebenarnya lebih mendominasi penguasaan bola hingga 63%. Namun, dominasi tersebut gagal dikonversi menjadi peluang berbahaya. Tim tamu hanya mampu melepaskan 9 tembakan dengan 2 yang tepat sasaran—keduanya berbuah gol.
Sebaliknya, Levante tampil sangat efektif. Meski hanya menguasai 37 persen aliran bola, mereka mampu melepaskan 18 tembakan dengan 10 di antaranya mengarah tepat ke gawang. Efektivitas serangan inilah yang menjadi pembeda utama dalam laga tersebut.
Tambahan tiga poin ini memang belum membawa Levante keluar dari zona merah. Mereka masih tertahan di peringkat ke-19 dengan koleksi 26 poin, hanya terpaut dua poin dari zona aman.
Sementara itu, kekalahan ini membuat langkah Real Oviedo semakin berat. Mereka tetap terbenam di dasar klasemen (peringkat 20) dengan raihan 21 poin, terpaut tujuh poin dari zona aman. (Z-1)
