Samsunspor vs KF Shkendija: Misi Segel Tiket 16 Besar Liga Konferensi di Kandang

Samsunspor akan berupaya menyegel tiket ke babak 16 besar Liga Konferensi saat menjamu wakil Makedonia Utara, KF Shkendija, di Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu, Jumat (27/2) dini hari WIB. Berbekal kemenangan tipis 1-0 pada leg pertama di Skopje, klub berjuluk "The Red Lightning" ini berada di atas angin, meski performa domestik mereka tengah menjadi sorotan.

Pertaruhan Gengsi di Samsun

Kemenangan 1-0 di leg pertama berkat gol tunggal Marius Mouandilmadji di menit ke-77 memberikan modal berharga bagi Thorsten Fink, pelatih anyar Samsunspor. Namun, Fink masih memiliki pekerjaan rumah besar mengingat timnya baru saja ditahan imbang tanpa gol oleh tim papan bawah Fatih Karagumruk di liga domestik akhir pekan lalu.

Di sisi lain, KF Shkendija datang ke Turki dengan motivasi tinggi. Meski kalah di leg pertama, "The Ballists" sedang dalam tren positif di liga lokal dengan menyapu bersih kemenangan di tiga laga awal tahun 2026. Kembalinya Liridon Latifi dan Aleksander Trumci dari masa suspensi akan menambah daya gedor tim tamu untuk mengejar defisit satu gol.

Lokasi Pertandingan

Stadion: Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu

Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu Kota: Samsun, Turki

Samsun, Turki Waktu: Jumat, 27 Februari 2026, pukul 00.45 WIB

Prediksi Susunan Pemain

Samsunspor masih dipusingkan dengan badai cedera yang menimpa pilar utama seperti Emre Kilinc dan Tanguy Coulibaly. Sementara Shkendija diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh.

Samsunspor (4-2-3-1):

Okan Kocuk; Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson; Makoumbou, Olivier Ntcham; Kingsley Assoumou, Carlo Holse, Joe Mendes; Cherif Ndiaye.

KF Shkendija (4-2-3-1):

Baboucarr Gaye; Mevlan Murati, Imran Fetai, Anes Meljichi, Ronaldo Webster; Reshat Ramadani, Alhassan; Spahiu, Arbin Zejnullai, Fabrice Tamba; Besart Ibraimi.

Statistik Kunci & Head-to-Head

Head-to-Head: Samsunspor 1 Menang, KF Shkendija 0 Menang.

Samsunspor 1 Menang, KF Shkendija 0 Menang. Rekor Kandang Samsunspor: Memenangkan dua dari tiga laga kandang di fase grup Liga Konferensi dengan skor telak 3-0.

Memenangkan dua dari tiga laga kandang di fase grup Liga Konferensi dengan skor telak 3-0. Rekor Tandang Shkendija: Kalah dalam tiga laga tandang fase grup musim ini tanpa mencetak satu gol pun.

Statistik (Liga Konferensi) Samsunspor KF Shkendija Rata-rata Gol 1.48 1.50 Kebobolan per Laga 1.19 1.10 Clean Sheets (Eropa) 4 1

Mengapa Samsunspor Diunggulkan?

Samsunspor memiliki catatan pertahanan yang cukup solid saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dukungan fanatik di Samsun seringkali menjadi "pemain ke-12" yang menyulitkan tim tamu. Shkendija wajib mencetak gol cepat jika ingin merusak skenario tuan rumah, namun sejarah mencatat tim tamu kerap kesulitan saat bermain di luar Makedonia Utara dalam kompetisi Eropa musim ini.

