Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Preview NK Celje vs Drita: Misi Balas Dendam Wakil Kosovo di Slovenia

Media Indonesia
26/2/2026 09:32
Preview NK Celje vs Drita: Misi Balas Dendam Wakil Kosovo di Slovenia
NK Celje vs Drita(ChatGPT)

NK Celje bersiap menjamu wakil Kosovo, FC Drita, dalam laga leg kedua babak knockout playoff Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Z'dežele, Slovenia, pada Kamis (26/2/2026) malam WIB. Tuan rumah membawa modal berharga kemenangan 3-2 dari pertemuan pertama.

Data Pertandingan

                                                                                                                                               

Detail Keterangan
Pertandingan NK Celje vs FC Drita (Leg 2 Playoff)
Tanggal Kamis, 26 Februari 2026
Waktu Kick-off 23.45 WIB
Lokasi Stadion Z'dežele, Celje (Slovenia)
Agregat Sementara NK Celje 3 - 2 FC Drita

Kondisi Skuat dan Prediksi Lineups

NK Celje

Pelatih Celje harus memutar otak karena kehilangan dua pilar pertahanan, Zan Karnicnik dan Mark Zabukovnik, yang masih dibekap cedera. Namun, ketajaman lini depan yang dipimpin oleh penyerang utama mereka diharapkan mampu meredam ambisi tim tamu.

Baca juga : Preview Drita vs NK Celje: Ambisi Sejarah Intelektualet di Liga Konferensi UEFA

Prediksi Susunan Pemain (4-3-3): Rozman; Morozov, Zec, Nemani?, Krefl; Kouter, Dulca, Svetlin; Bobi?anec, Ku?ys, Matko.

FC Drita

Drita datang ke Slovenia dengan kondisi pincang. Beberapa pemain kunci seperti Ilir Mustafa, Juan Mesa, dan Rron Broja harus absen karena masalah fisik. Meski begitu, mereka tetap mengandalkan kolektivitas tim untuk mencoba mencetak gol cepat guna menyeimbangkan agregat.

Prediksi Susunan Pemain (4-2-3-1): Maloku; Bejtulai, Krasniqi, Ovouka, Lladrovci; Dabiqaj, Jashari; Ajzeraj, Selmani, Baftiu; Manaj.

Baca juga : Drita vs NK Celje: Gol Poplatnik Bawa NK Celje Bungkam Drita di Kosovo

Statistik Kunci

  • NK Celje tidak terkalahkan dalam 4 laga kandang terakhir mereka di kompetisi Eropa musim ini.
  • FC Drita selalu berhasil mencetak gol dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, meski seringkali gagal meraih kemenangan.
  • Pertemuan pertama berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Celje, menunjukkan kedua tim memiliki lini serang yang produktif namun pertahanan yang cukup terbuka.

Prediksi Skor: NK Celje 2 - 1 FC Drita

Dengan keunggulan agregat dan status sebagai tuan rumah, NK Celje lebih diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Drita mungkin akan memberikan perlawanan sengit dan mencetak gol, namun kedalaman skuat Celje diprediksi akan menjadi pembeda di akhir laga.

People Also Ask (FAQ)

1. Kapan jadwal leg 2 NK Celje vs Drita?
Pertandingan akan berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 23.45 WIB.

2. Berapa agregat sementara Celje vs Drita?
NK Celje memimpin dengan agregat 3-2 setelah menang di leg pertama.

3. Di mana pertandingan Celje vs Drita disiarkan?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming olahraga yang memegang hak siar UEFA Conference League.

 

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 

 



Editor : Thalatie Yani
Editor : Thalatie Yani
