Preview NK Celje vs Drita: Misi Balas Dendam Wakil Kosovo di Slovenia

NK Celje bersiap menjamu wakil Kosovo, FC Drita, dalam laga leg kedua babak knockout playoff Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Z'dežele, Slovenia, pada Kamis (26/2/2026) malam WIB. Tuan rumah membawa modal berharga kemenangan 3-2 dari pertemuan pertama.
|Detail
|Keterangan
|Pertandingan
|NK Celje vs FC Drita (Leg 2 Playoff)
|Tanggal
|Kamis, 26 Februari 2026
|Waktu Kick-off
|23.45 WIB
|Lokasi
|Stadion Z'dežele, Celje (Slovenia)
|Agregat Sementara
|NK Celje 3 - 2 FC Drita
Pelatih Celje harus memutar otak karena kehilangan dua pilar pertahanan, Zan Karnicnik dan Mark Zabukovnik, yang masih dibekap cedera. Namun, ketajaman lini depan yang dipimpin oleh penyerang utama mereka diharapkan mampu meredam ambisi tim tamu.
Prediksi Susunan Pemain (4-3-3): Rozman; Morozov, Zec, Nemani?, Krefl; Kouter, Dulca, Svetlin; Bobi?anec, Ku?ys, Matko.
Drita datang ke Slovenia dengan kondisi pincang. Beberapa pemain kunci seperti Ilir Mustafa, Juan Mesa, dan Rron Broja harus absen karena masalah fisik. Meski begitu, mereka tetap mengandalkan kolektivitas tim untuk mencoba mencetak gol cepat guna menyeimbangkan agregat.
Prediksi Susunan Pemain (4-2-3-1): Maloku; Bejtulai, Krasniqi, Ovouka, Lladrovci; Dabiqaj, Jashari; Ajzeraj, Selmani, Baftiu; Manaj.
Dengan keunggulan agregat dan status sebagai tuan rumah, NK Celje lebih diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Drita mungkin akan memberikan perlawanan sengit dan mencetak gol, namun kedalaman skuat Celje diprediksi akan menjadi pembeda di akhir laga.
1. Kapan jadwal leg 2 NK Celje vs Drita?
Pertandingan akan berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 23.45 WIB.
2. Berapa agregat sementara Celje vs Drita?
NK Celje memimpin dengan agregat 3-2 setelah menang di leg pertama.
3. Di mana pertandingan Celje vs Drita disiarkan?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming olahraga yang memegang hak siar UEFA Conference League.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
