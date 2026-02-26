Preview AZ Alkmaar vs FC Noah: Misi Comeback De Kaasboeren di Liga Konferensi

AZ Alkmaar vs FC Noah(ChatGPT)

AZ Alkmaar akan menghadapi ujian berat saat menjamu FC Noah dalam laga leg kedua babak knockout playoff Liga Konferensi 2025/2026. Pertandingan yang akan digelar di AFAS Stadion pada Kamis (26/2) malam waktu setempat ini menjadi penentu nasib wakil Belanda tersebut setelah tertinggal agregat 0-1.

Analisis Pertandingan: Menguji Mentalitas Tuan Rumah

Kekalahan mengejutkan di Armenia pekan lalu menempatkan AZ Alkmaar dalam posisi sulit. Tim asuhan Lee-Roy Echteld mendominasi penguasaan bola di leg pertama namun gagal mengonversi peluang menjadi gol. Sebaliknya, FC Noah menunjukkan pertahanan yang sangat disiplin dan mampu mencuri gol melalui skema serangan balik cepat.

Kembali ke Alkmaar, AZ memiliki modal positif setelah meraih kemenangan 3-1 atas Sparta Rotterdam di Eredivisie akhir pekan lalu. Kehadiran Troy Parrott di lini depan diharapkan mampu menjadi pembeda, mengingat FC Noah kemungkinan besar akan menumpuk pemain di area pertahanan sendiri sepanjang 90 menit.

Kondisi Skuad: Masalah Cedera Hantui AZ

AZ Alkmaar harus kehilangan beberapa pemain kunci dalam laga krusial ini. Wouter Goes dipastikan absen karena suspensi kartu merah, sementara gelandang berpengalaman Jordy Clasie masih berjuang pulih dari cedera pergelangan kaki. Denso Kasius dikabarkan sudah kembali berlatih namun kemungkinan besar hanya akan memulai laga dari bangku cadangan.

Di sisi lain, FC Noah tidak memiliki masalah cedera baru. Pelatih Sandro Perkovic diprediksi akan kembali mengandalkan Hovhannes Hambardzumyan, pencetak gol tunggal di leg pertama, untuk memimpin serangan balik yang mematikan.



Pertandingan: AZ Alkmaar vs FC Noah (Leg 2 Playoff Liga Konferensi)

AZ Alkmaar vs FC Noah (Leg 2 Playoff Liga Konferensi) Stadion: AFAS Stadion, Alkmaar

AFAS Stadion, Alkmaar Waktu: Jumat, 27 Februari 2026, Pukul 03.00 WIB

Jumat, 27 Februari 2026, Pukul 03.00 WIB Agregat Sementara: 0-1 (Keunggulan FC Noah) Data Pertandingan

Statistik Kunci dan Head-to-Head

Pertemuan kedua tim baru terjadi satu kali, yakni pada leg pertama pekan lalu. Berikut adalah beberapa statistik penting menjelang laga:

Kategori AZ Alkmaar FC Noah Performa 5 Laga Terakhir M-K-M-M-S M-S-S-S-S Rata-rata Gol/Laga 1.92 1.56 Clean Sheets (Eropa) 3 (Kandang) 1 (Total)

People Also Ask (FAQ)

Di mana pertandingan AZ Alkmaar vs FC Noah disiarkan?

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming beIN Sports atau aplikasi Vidio untuk wilayah Indonesia.

Apakah aturan gol tandang masih berlaku?

Tidak, UEFA telah menghapus aturan gol tandang. Jika agregat imbang setelah 90 menit, laga akan dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan adu penalti.

Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai?

Troy Parrott (AZ Alkmaar) dan Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah) menjadi pemain yang paling berpotensi mencetak gol dalam laga ini.

Kesimpulan dan Prediksi Skor

Meskipun tertinggal, AZ Alkmaar masih memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan. Kualitas individu pemain dan dukungan suporter di AFAS Stadion akan menjadi faktor penentu. FC Noah akan memberikan perlawanan sengit, namun pengalaman AZ di kompetisi Eropa diprediksi akan membawa mereka lolos ke babak berikutnya.

Prediksi Skor: AZ Alkmaar 3-1 FC Noah (AZ Lolos dengan agregat 3-2).



