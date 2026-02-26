Preview AZ Alkmaar vs FC Noah: Misi Comeback De Kaasboeren di Liga Konferensi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
AZ Alkmaar akan menghadapi ujian berat saat menjamu FC Noah dalam laga leg kedua babak knockout playoff Liga Konferensi 2025/2026. Pertandingan yang akan digelar di AFAS Stadion pada Kamis (26/2) malam waktu setempat ini menjadi penentu nasib wakil Belanda tersebut setelah tertinggal agregat 0-1.
Kekalahan mengejutkan di Armenia pekan lalu menempatkan AZ Alkmaar dalam posisi sulit. Tim asuhan Lee-Roy Echteld mendominasi penguasaan bola di leg pertama namun gagal mengonversi peluang menjadi gol. Sebaliknya, FC Noah menunjukkan pertahanan yang sangat disiplin dan mampu mencuri gol melalui skema serangan balik cepat.
Kembali ke Alkmaar, AZ memiliki modal positif setelah meraih kemenangan 3-1 atas Sparta Rotterdam di Eredivisie akhir pekan lalu. Kehadiran Troy Parrott di lini depan diharapkan mampu menjadi pembeda, mengingat FC Noah kemungkinan besar akan menumpuk pemain di area pertahanan sendiri sepanjang 90 menit.
AZ Alkmaar harus kehilangan beberapa pemain kunci dalam laga krusial ini. Wouter Goes dipastikan absen karena suspensi kartu merah, sementara gelandang berpengalaman Jordy Clasie masih berjuang pulih dari cedera pergelangan kaki. Denso Kasius dikabarkan sudah kembali berlatih namun kemungkinan besar hanya akan memulai laga dari bangku cadangan.
Di sisi lain, FC Noah tidak memiliki masalah cedera baru. Pelatih Sandro Perkovic diprediksi akan kembali mengandalkan Hovhannes Hambardzumyan, pencetak gol tunggal di leg pertama, untuk memimpin serangan balik yang mematikan.
Pertemuan kedua tim baru terjadi satu kali, yakni pada leg pertama pekan lalu. Berikut adalah beberapa statistik penting menjelang laga:
|Kategori
|AZ Alkmaar
|FC Noah
|Performa 5 Laga Terakhir
|M-K-M-M-S
|M-S-S-S-S
|Rata-rata Gol/Laga
|1.92
|1.56
|Clean Sheets (Eropa)
|3 (Kandang)
|1 (Total)
Di mana pertandingan AZ Alkmaar vs FC Noah disiarkan?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming beIN Sports atau aplikasi Vidio untuk wilayah Indonesia.
Apakah aturan gol tandang masih berlaku?
Tidak, UEFA telah menghapus aturan gol tandang. Jika agregat imbang setelah 90 menit, laga akan dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan adu penalti.
Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai?
Troy Parrott (AZ Alkmaar) dan Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah) menjadi pemain yang paling berpotensi mencetak gol dalam laga ini.
Meskipun tertinggal, AZ Alkmaar masih memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan. Kualitas individu pemain dan dukungan suporter di AFAS Stadion akan menjadi faktor penentu. FC Noah akan memberikan perlawanan sengit, namun pengalaman AZ di kompetisi Eropa diprediksi akan membawa mereka lolos ke babak berikutnya.
Prediksi Skor: AZ Alkmaar 3-1 FC Noah (AZ Lolos dengan agregat 3-2).
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Oliver Glasner memuji kesabaran pemain Crystal Palace saat membungkam Zrinjski Mostar 2-0.
Kapten Dean Henderson merayakan laga ke-100 bersama Crystal Palace dengan kemenangan atas Zrinjski Mostar. The Eagles melaju ke 16 besar Liga Konferensi.
Meski tersingkir dari Liga Konferensi Fiorentina, pelatih Jagiellonia Adrian Siemieniec bangga akan perjuangan timnya dan sensasi hat-trick Bartosz Mazurek.
Kiper Crystal Palace, Dean Henderson, memperingatkan rekan setimnya yang berencana hengkang untuk tetap fokus dan menjaga performa di tengah gejolak klub.
Antonín Rusek menjadi kunci sukses Sigma Olomouc melaju ke 16 besar Liga Konferensi.
HNK Rijeka mencetak sejarah dengan melaju ke 16 Besar UECL usai menundukkan Omonia.
AZ Alkmaar membalas kekalahan leg pertama dengan kemenangan telak 4-0 atas FC Noah. Sven Mijnans tampil gemilang dalam laga penentu di Alkmaar.
FC Noah meraih kemenangan perdana di fase gugur Eropa dengan menumbangkan AZ Alkmaar 1-0. Gol indah sang kapten jadi penentu kemenangan bersejarah.
Simak preview FC Noah vs AZ Alkmaar di Liga Konferensi UEFA 2026. Analisis taktik, prediksi skor, dan susunan pemain tim kejutan Armenia.
Berkat kemenangan atas AZ Alkmaar, Crystal Palace menduduki peringkat sembilan klasemen Liga Konferensi dengan raihan enam poin dari tiga laga.
Kemenangan di laga final KNVB Beker ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Go Ahead Eagles, yang terakhir kali meraih gelar pada 1933.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved