AZ Alkmaar vs FC Noah, AZ Alkmaar Hancurkan FC Noah 4-0 untuk Melaju ke 16 Besar Liga Konferensi

AZ Alkmaar membalas kekalahan leg pertama dengan kemenangan telak 4-0 atas FC Noah. Sven Mijnans tampil gemilang dalam laga penentu di Alkmaar.(AZ Alkmaar)

KLUB Eredivisie Belanda, AZ Alkmaar, memastikan diri melangkah ke babak 16 besar Liga Konferensi UEFA setelah mencatatkan kemenangan telak 4-0 atas wakil Armenia, FC Noah. Hasil ini membalikkan keadaan setelah pada leg pertama di Armenia, AZ secara mengejutkan takluk 0-1.

Bermain di kandang sendiri, Jumat (27/2) dini hari WIB, AZ Alkmaar membawa misi besar untuk menebus penampilan mengecewakan mereka di laga sebelumnya. Tekanan tinggi langsung diterapkan sejak peluit pertama dibunyikan.

Dominasi Sejak Menit Awal

Tuan rumah tidak butuh waktu lama untuk memecah kebuntuan. Baru lima menit laga berjalan, penyerang muda Ro-Zangelo Daal berhasil menggetarkan jala gawang Aleksey Ploshchadnyi melalui tendangan voli akurat. Gol cepat ini seketika menyamakan agregat menjadi 1-1 dan membangkitkan kepercayaan diri publik Alkmaar.

Sepanjang babak pertama, AZ memegang kendali penuh permainan dan nyaris tidak memberikan celah bagi FC Noah untuk berkembang. Pada menit ke-38, Sven Mijnans menggandakan keunggulan tuan rumah. Memanfaatkan skema tendangan bebas cerdas dari Peer Koopmeiners, Mijnans melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang yang menjadi gol keempatnya di kompetisi musim ini.

Mijnans Bersinar, FC Noah Tak Berdaya

Memasuki babak kedua, FC Noah masih kesulitan menunjukkan taji ofensif mereka. Sebaliknya, AZ bermain dengan sangat nyaman. Skor berubah menjadi 3-0 kembali melalui kaki Sven Mijnans yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong.

Mijnans sebenarnya berpeluang mencatatkan hat-trick termudah dalam kariernya. Namun, ia menyia-nyiakan umpan matang dari Kees Smit setelah bola hanya mengenai paha dan gagal bersarang di gawang yang sudah tak terkawal.

Meski demikian, kendali permainan tetap berada di tangan tuan rumah. AZ bermain sangat profesional di sisa waktu laga tanpa memberikan satu pun peluang bersih bagi lawan. Pesta gol ditutup pada masa injury time (91'). Berawal dari upaya Troy Parrott yang ditepis oleh Ploshchadnyi, Isak Jensen dengan cepat menyambar bola muntah untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi AZ.

Langkah Bersejarah FC Noah Terhenti

Kekalahan ini menjadi akhir yang pahit bagi perjalanan debut FC Noah di fase gugur kompetisi Eropa. Meski sempat memberikan kejutan di leg pertama, wakil Armenia ini harus mengakui keunggulan kualitas sang wakil Belanda.

Dengan kemenangan agregat 4-1 ini, AZ Alkmaar kini bersiap menanti calon lawan mereka di babak 16 besar melalui pengundian yang akan dilakukan UEFA pada Jumat malam waktu setempat. (Flash Score/Z-2)