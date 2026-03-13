AZ Alkmaar vs Sparta Praha, Brace Troy Parrott Pastikan Kemenangan De Kaasstoters

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
AZ Alkmaar berhasil mengamankan modal berharga pada leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Bertanding di AFAS Stadion, Jumat (12/3/2026) dini hari WIB, wakil Belanda tersebut menyudahi perlawanan sengit Sparta Praha dengan skor tipis 2-1.
Penyerang asal Irlandia, Troy Parrott, menjadi bintang lapangan dengan memborong dua gol kemenangan tuan rumah. Sementara itu, Sparta Praha sempat menyamakan kedudukan melalui aksi Matyas Vojta.
AZ Alkmaar langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya terlihat pada menit ke-29. Melalui skema serangan yang rapi, Troy Parrott berhasil melepaskan tembakan kaki kiri yang menghujam sudut atas gawang Jakub Surovcik setelah menerima umpan matang dari Ro-Zangelo Daal. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Sparta Praha mencoba bangkit. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melalui Matyas Vojta. Gol ini berawal dari situasi bola mati yang gagal disapu bersih oleh lini pertahanan AZ, membuat Vojta dengan mudah menceploskan bola dari jarak dekat.
Pertandingan tampak akan berakhir imbang sebelum Parrott kembali menunjukkan ketajamannya. Pada menit ke-87, pemain berusia 24 tahun itu mencetak gol keduanya sekaligus mengunci kemenangan bagi De Kaasstoters. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Parrott melepaskan sepakan voli yang tidak mampu dihalau kiper lawan.
Kemenangan ini menjadi modal krusial bagi anak asuh Maarten Martens sebelum melakoni leg kedua di markas Sparta Praha pekan depan. Meskipun menang, AZ Alkmaar tetap harus waspada karena agregat 2-1 masih sangat terbuka bagi wakil Ceko tersebut untuk membalikkan keadaan di hadapan pendukungnya sendiri.
|Pertandingan
|Leg 1 Babak 16 Besar Liga Konferensi UEFA
|Skor Akhir
|AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha
|Pencetak Gol
|AZ Alkmaar: Troy Parrott (29', 87')
Sparta Praha: Matyas Vojta (50')
|Lokasi
|AFAS Stadion, Alkmaar, Belanda
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview AZ Alkmaar vs Sparta Praha di 16 besar Liga Konferensi 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di AFAS Stadion.
AZ Alkmaar membalas kekalahan leg pertama dengan kemenangan telak 4-0 atas FC Noah. Sven Mijnans tampil gemilang dalam laga penentu di Alkmaar.
AZ Alkmaar butuh kemenangan minimal dua gol saat menjamu FC Noah di leg 2 Liga Konferensi. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang.
FC Noah meraih kemenangan perdana di fase gugur Eropa dengan menumbangkan AZ Alkmaar 1-0. Gol indah sang kapten jadi penentu kemenangan bersejarah.
Simak preview FC Noah vs AZ Alkmaar di Liga Konferensi UEFA 2026. Analisis taktik, prediksi skor, dan susunan pemain tim kejutan Armenia.
Simak preview AZ Alkmaar vs Sparta Praha di 16 besar Liga Konferensi 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di AFAS Stadion.
Berkat kemenangan atas Sparta Praha, Bayer Levekusen meraih tiket ke 16 besar Liga Champions dengan menduduki peringkat enam klasemen dengan raihan 16 poin.
Berkat kemenangan atas Sparta Praha, Inter Milan menduduki peringkat keempat klasemen Liga Champions dengan raihan 16 poin dari tujuh laga.
Kemenangan atas Sparta Praha ini membuat Feyenoord berada di peringkat 18 klasemen sementara Liga Champions.
Kemenangan telak Atletico Madrid atas Sparta Praha membuat klub La Liga itu kini berada di peringkat sembilan klasemen Liga Champions dengan raihan sembilan poin dari lima laga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved