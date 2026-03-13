AZ Alkmaar vs Sparta Praha, Brace Troy Parrott Pastikan Kemenangan De Kaasstoters

Penyerang AZ Alkmaar Troy Parrott melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Sparta Praha di laga leg pertama 16 besar Liga Konferensi kontra Sparta Praha.(X @Conf_League)

AZ Alkmaar berhasil mengamankan modal berharga pada leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Bertanding di AFAS Stadion, Jumat (12/3/2026) dini hari WIB, wakil Belanda tersebut menyudahi perlawanan sengit Sparta Praha dengan skor tipis 2-1.

Penyerang asal Irlandia, Troy Parrott, menjadi bintang lapangan dengan memborong dua gol kemenangan tuan rumah. Sementara itu, Sparta Praha sempat menyamakan kedudukan melalui aksi Matyas Vojta.

Jalannya Pertandingan

AZ Alkmaar langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya terlihat pada menit ke-29. Melalui skema serangan yang rapi, Troy Parrott berhasil melepaskan tembakan kaki kiri yang menghujam sudut atas gawang Jakub Surovcik setelah menerima umpan matang dari Ro-Zangelo Daal. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Sparta Praha mencoba bangkit. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melalui Matyas Vojta. Gol ini berawal dari situasi bola mati yang gagal disapu bersih oleh lini pertahanan AZ, membuat Vojta dengan mudah menceploskan bola dari jarak dekat.

Pertandingan tampak akan berakhir imbang sebelum Parrott kembali menunjukkan ketajamannya. Pada menit ke-87, pemain berusia 24 tahun itu mencetak gol keduanya sekaligus mengunci kemenangan bagi De Kaasstoters. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Parrott melepaskan sepakan voli yang tidak mampu dihalau kiper lawan.

Modal Penting Menuju Praha

Kemenangan ini menjadi modal krusial bagi anak asuh Maarten Martens sebelum melakoni leg kedua di markas Sparta Praha pekan depan. Meskipun menang, AZ Alkmaar tetap harus waspada karena agregat 2-1 masih sangat terbuka bagi wakil Ceko tersebut untuk membalikkan keadaan di hadapan pendukungnya sendiri.

Data Pertandingan Pertandingan Leg 1 Babak 16 Besar Liga Konferensi UEFA Skor Akhir AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha Pencetak Gol AZ Alkmaar: Troy Parrott (29', 87')

Sparta Praha: Matyas Vojta (50') Lokasi AFAS Stadion, Alkmaar, Belanda

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.