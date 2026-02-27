Samsunspor vs KF Shkendija: Samsunspor Lolos ke 16 Besar Liga Konferensi UEFA Usai Cukur Shkendija 4-0

Samsunspor mencetak sejarah dengan melaju ke babak 16 besar UECL untuk pertama kalinya. (Samsunspor)

KLUB asal Turki, Samsunspor, berhasil mencetak sejarah baru dalam partisipasi mereka di kompetisi Eropa. Tim berjuluk Red Lightning ini sukses melangkah ke babak 16 besar kompetisi UEFA untuk pertama kalinya setelah menumbangkan wakil Makedonia Utara, Shkendija, dengan skor telak 4-0 di leg kedua babak play-off Liga Konferensi UEFA (UECL).

Kemenangan di hadapan pendukung sendiri ini memastikan Samsunspor melaju dengan keunggulan agregat meyakinkan 5-0, menyusul kemenangan tipis 1-0 pada laga leg pertama pekan lalu.

Dominasi di Babak Kedua

Meski tampil dominan sejak awal, Samsunspor sempat kesulitan membongkar pertahanan tim tamu di paruh pertama. Shkendija, yang mengemban misi berat untuk mengejar ketertinggalan, sebenarnya tampil penuh energi. Namun, penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang-peluang mereka, termasuk upaya Fahd Ndzengue, berhasil diredam kiper Okan Kocuk.

Momentum kemenangan Samsunspor baru benar-benar terbuka sepuluh menit pasca turun minum. Wasit menunjuk titik putih setelah Jaurès Assoumou dilanggar oleh Alensandër Trumçi di kotak terlarang. Olivier Ntcham yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa Samsunspor unggul 1-0.

Gol tersebut meruntuhkan mental Shkendija. Alih-alih bangkit, tim tamu justru semakin tertekan. Keunggulan tuan rumah bertambah melalui Cherif Ndiaye yang menceploskan bola ke gawang kosong setelah menerima umpan silang matang dari Assoumou. Ini menjadi gol perdana Ndiaye di tahun 2026.

Panggung untuk Marius Mouandilmadji

Memasuki fase akhir pertandingan, penyerang Samsunspor, Marius Mouandilmadji, menjadi bintang utama. Setelah dua upayanya dianulir karena offside dan satu tembakannya membentur tiang gawang, Mouandilmadji akhirnya mencatatkan nama di papan skor melalui penyelesaian dingin di antara kaki kiper lawan.

Tak puas dengan satu gol, Mouandilmadji kembali menunjukkan ketajamannya di masa injury time. Memanfaatkan bola pantul yang sempat mengenai tiang, ia mencetak gol keduanya malam itu sekaligus menutup laga dengan skor 4-0. Tambahan dua gol ini mengukuhkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi dengan total tujuh gol.

Langkah Selanjutnya

Bagi Shkendija, kekalahan ini menghentikan langkah heroik mereka sebagai tim Makedonia Utara pertama yang mencapai fase ini di kompetisi UEFA. Sementara itu, Samsunspor kini menatap babak 16 besar dengan penuh percaya diri. Mereka dijadwalkan akan menghadapi salah satu pemenang antara Shakhtar Donetsk atau Rayo Vallecano pada fase berikutnya. (Flash Score/Z-2)