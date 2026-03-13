Samsunspor vs Rayo Vallecano, Brace Alexandre Alemao Pastikan Kemenangan Los Franjirrojos

Headline
RAYO Vallecano sukses mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas Samsunspor pada leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Bertanding di Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Jumat (13/3) dini hari WIB, Los Franjirrojos menang dengan skor 3-1.
Alexandre Alemao tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak dua gol (menit 15 dan 78). Satu gol tambahan Rayo dilesakkan oleh Alvaro Garcia pada menit ke-40. Sementara itu, satu-satunya gol balasan tuan rumah dicetak oleh Marius Mouandilmadji di menit ke-21.
Laga berjalan sengit sejak menit awal. Rayo Vallecano membuka keunggulan lebih dulu lewat aksi Alexandre Alemao di menit ke-15 setelah memanfaatkan umpan Isi Palazón. Samsunspor sempat menyamakan kedudukan melalui Marius Mouandilmadji enam menit berselang, namun efektivitas serangan balik Rayo menjadi pembeda.
Sebelum babak pertama usai, Alvaro Garcia kembali membawa tim tamu unggul 2-1 di menit ke-40. Di babak kedua, meski Samsunspor mendominasi penguasaan bola, Rayo justru berhasil menambah keunggulan lewat gol kedua Alemao di menit ke-78 yang memastikan kemenangan mereka.
|Kategori
|Samsunspor
|Rayo Vallecano
|Penguasaan Bola
|63%
|37%
|Total Tembakan
|11
|8
|Tembakan ke Gawang
|5
|5
Samsunspor: Okan Kocuk; Joe Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Makoumbou, Celil Yuksel; Carlo Holse, Ntcham, Yunus Emre; Mouandilmadji.
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Akhomach, Unai Lopez, Pathe Ciss, Alvaro Garcia; Isi Palazon, Alemao.
Kemenangan ini menjadi modal sangat berharga bagi Rayo Vallecano untuk menghadapi leg kedua yang akan digelar di kandang mereka, Estadio de Vallecas, pekan depan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
