Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Samsunspor vs Rayo Vallecano, Brace Alexandre Alemao Pastikan Kemenangan Los Franjirrojos

Basuki Eka Purnama
13/3/2026 04:27
Samsunspor vs Rayo Vallecano, Brace Alexandre Alemao Pastikan Kemenangan Los Franjirrojos
Penyerang Rayo Vallecano Alexandre Alemao melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Samsunspor di laga leg pertama 16 besar Liga Konferensi(X @Conf_League)

RAYO Vallecano sukses mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas Samsunspor pada leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Bertanding di Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Jumat (13/3) dini hari WIB, Los Franjirrojos menang dengan skor 3-1.

Alexandre Alemao tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak dua gol (menit 15 dan 78). Satu gol tambahan Rayo dilesakkan oleh Alvaro Garcia pada menit ke-40. Sementara itu, satu-satunya gol balasan tuan rumah dicetak oleh Marius Mouandilmadji di menit ke-21.

Ringkasan Pertandingan

Laga berjalan sengit sejak menit awal. Rayo Vallecano membuka keunggulan lebih dulu lewat aksi Alexandre Alemao di menit ke-15 setelah memanfaatkan umpan Isi Palazón. Samsunspor sempat menyamakan kedudukan melalui Marius Mouandilmadji enam menit berselang, namun efektivitas serangan balik Rayo menjadi pembeda.

Baca juga : Preview Samsunspor vs Rayo Vallecano: Misi Bersejarah Red Lightning di Liga Konferensi

Sebelum babak pertama usai, Alvaro Garcia kembali membawa tim tamu unggul 2-1 di menit ke-40. Di babak kedua, meski Samsunspor mendominasi penguasaan bola, Rayo justru berhasil menambah keunggulan lewat gol kedua Alemao di menit ke-78 yang memastikan kemenangan mereka.

Statistik Pertandingan

Kategori Samsunspor Rayo Vallecano
Penguasaan Bola 63% 37%
Total Tembakan 11 8
Tembakan ke Gawang 5 5

Susunan Pemain Utama

Samsunspor: Okan Kocuk; Joe Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Makoumbou, Celil Yuksel; Carlo Holse, Ntcham, Yunus Emre; Mouandilmadji.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Akhomach, Unai Lopez, Pathe Ciss, Alvaro Garcia; Isi Palazon, Alemao.

Baca juga : KF Shkhendija vs Samsunspor: Samsunspor Tekuk Shkëndija 1-0 Lewat Gol Voli Dramatis, Selangkah Lagi Menuju Babak Selanjutnya

Kemenangan ini menjadi modal sangat berharga bagi Rayo Vallecano untuk menghadapi leg kedua yang akan digelar di kandang mereka, Estadio de Vallecas, pekan depan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved