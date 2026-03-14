Preview Real Oviedo vs Valencia: Misi Revans Los Che di Carlos Tartiere

PERTARUNGAN dua tim dengan misi berbeda akan tersaji di Estadio Nuevo Carlos Tartiere pada Sabtu (14/3). Real Oviedo yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi akan menjamu Valencia dalam laga pekan ke-28 La Liga 2025/2026.

Real Oviedo saat ini masih terbenam di dasar klasemen dengan 18 poin. Tim asuhan Guillermo Almada hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 21 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Masalah utama mereka adalah tumpulnya lini depan yang baru mengemas 17 gol sepanjang musim ini.

Namun, Valencia tidak boleh jemawa. Pada pertemuan pertama September lalu, Los Che justru takluk 1-2 dari Oviedo di markas mereka sendiri, Mestalla. Kekalahan itu menjadi motivasi tambahan bagi skuat asuhan Carlos Corberan untuk melakukan revans di Asturias.

Kondisi Tim dan Formasi

Valencia datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan tiga dari empat laga terakhir. Penyerang andalan mereka, Hugo Duro, sedang dalam performa tajam. Meski kehilangan beberapa pilar pertahanan seperti Jose Copete dan Mouctar Diakhaby karena cedera, kedalaman skuat Valencia dinilai masih unggul.

Di kubu tuan rumah, Federico Viñas diharapkan kembali menemukan sentuhannya. Oviedo kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat melalui sisi sayap yang dihuni Haissem Hassan untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Statistik Pertandingan

Kategori Real Oviedo Valencia Posisi Klasemen 20 12 Poin 18 32 Gol Dicetak 17 30

Prediksi Susunan Pemain

Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca; Luka Ilic, Alberto Reina, Hassan; Federico Vinas.

Valencia: Dimitrievski; Thierry Correia, Eray Comert, Unai Nunez, Jose Gaya; Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, Luis Rioja; Hugo Duro, Umar Sadiq.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dengan tempo sedang. Mengingat rekor pertahanan Oviedo yang cukup solid di babak pertama saat bermain di kandang, Valencia mungkin baru bisa memecah kebuntuan di paruh kedua pertandingan. (E-4)