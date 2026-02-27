Red Star Belgrade vs Lille, Menang Lewat Perpanjangan Waktu, Les Dogues Melaju ke 16 Besar Liga Europa

Penyerang Lille Olivier Giroud (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Red Star Belgrade di laga leg kedua playoff Liga Europa.(X @LOSC_EN)

LILLE berhasil memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 setelah memetik kemenangan atas Red Star Belgrade di laga leg kedua playoff, Jumat (27/2) dini hari WIB.

Bertandang ke markas lawan yang dikenal angker, Les Dogues sukses membalikkan keadaan dengan skor akhir 2-0 lewat babak perpanjangan waktu.

Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi anak asuh Lille. Pasalnya, mereka berangkat ke Belgrade dengan beban berat setelah menelan kekalahan 0-1 pada leg pertama di kandang sendiri.

Baca juga : Lille vs Red Star Belgrade, Calvin Verdonk Hangatkan Bangku Cadangan, Les Dogues Kalah Tipis

Namun, mentalitas baja ditunjukkan oleh para pemain Lille sejak peluit pertama dibunyikan.

Gol Cepat Olivier Giroud

Lille langsung menggebrak sejak menit awal untuk mengejar defisit agregat.

Upaya tersebut membuahkan hasil instan ketika pertandingan baru berjalan empat menit. Penyerang veteran, Olivier Giroud, sukses membobol gawang Red Star dan mengubah skor menjadi 1-0., memanfaatkan assist dari Benjamin Andre

Baca juga : Preview Playoff Liga Europa: Lille vs Red Star Belgrade, Ujian Konsistensi Les Dogues

Gol cepat Giroud tidak hanya membungkam pendukung tuan rumah, tetapi juga membuat agregat menjadi imbang 1-1.

Setelah gol tersebut, intensitas pertandingan meningkat tajam. Meski Lille terus berupaya menambah keunggulan untuk mengunci kemenangan di waktu normal, pertahanan rapat Red Star sulit ditembus kembali.

Hingga 90 menit waktu normal berakhir, skor 1-0 tetap bertahan, memaksa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu (extra time).

Drama Perpanjangan Waktu

Memasuki babak tambahan, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-99. Keputusan pelatih Lille untuk memasukkan tenaga baru terbukti jitu.

Nathan Ngoy, yang baru merumput selama empat menit menggantikan Tiago Santos, berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan Ngoy merobek jala Red Star dan membawa Lille unggul agregat 2-1.

Untuk menjaga keunggulan tersebut, Lille melakukan penyegaran di lini belakang pada awal babak kedua perpanjangan waktu.

Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, diturunkan untuk menggantikan Romain Perraud.

Kehadiran Verdonk terbukti efektif dalam meredam agresivitas Red Star yang mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu pertandingan. Skor 2-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Menatap Babak 16 Besar

Dengan hasil ini, Lille berhak melaju ke babak 16 besar Liga Europa. Terkait lawan selanjutnya, Les Dogues masih harus menunggu hasil undian resmi.

Berdasarkan bagan kompetisi, Lille berpotensi menghadapi lawan tangguh seperti Aston Villa dari Inggris atau sesama wakil Prancis, Lyon. (Z-1)