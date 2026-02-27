Red Star Belgrade vs Lille, Menang Lewat Perpanjangan Waktu, Les Dogues Melaju ke 16 Besar Liga Europa

Headline
LILLE berhasil memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 setelah memetik kemenangan atas Red Star Belgrade di laga leg kedua playoff, Jumat (27/2) dini hari WIB.
Bertandang ke markas lawan yang dikenal angker, Les Dogues sukses membalikkan keadaan dengan skor akhir 2-0 lewat babak perpanjangan waktu.
Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi anak asuh Lille. Pasalnya, mereka berangkat ke Belgrade dengan beban berat setelah menelan kekalahan 0-1 pada leg pertama di kandang sendiri.
Namun, mentalitas baja ditunjukkan oleh para pemain Lille sejak peluit pertama dibunyikan.
Lille langsung menggebrak sejak menit awal untuk mengejar defisit agregat.
Upaya tersebut membuahkan hasil instan ketika pertandingan baru berjalan empat menit. Penyerang veteran, Olivier Giroud, sukses membobol gawang Red Star dan mengubah skor menjadi 1-0., memanfaatkan assist dari Benjamin Andre
Gol cepat Giroud tidak hanya membungkam pendukung tuan rumah, tetapi juga membuat agregat menjadi imbang 1-1.
Setelah gol tersebut, intensitas pertandingan meningkat tajam. Meski Lille terus berupaya menambah keunggulan untuk mengunci kemenangan di waktu normal, pertahanan rapat Red Star sulit ditembus kembali.
Hingga 90 menit waktu normal berakhir, skor 1-0 tetap bertahan, memaksa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu (extra time).
Memasuki babak tambahan, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-99. Keputusan pelatih Lille untuk memasukkan tenaga baru terbukti jitu.
Nathan Ngoy, yang baru merumput selama empat menit menggantikan Tiago Santos, berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan Ngoy merobek jala Red Star dan membawa Lille unggul agregat 2-1.
Untuk menjaga keunggulan tersebut, Lille melakukan penyegaran di lini belakang pada awal babak kedua perpanjangan waktu.
Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, diturunkan untuk menggantikan Romain Perraud.
Kehadiran Verdonk terbukti efektif dalam meredam agresivitas Red Star yang mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu pertandingan. Skor 2-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.
Dengan hasil ini, Lille berhak melaju ke babak 16 besar Liga Europa. Terkait lawan selanjutnya, Les Dogues masih harus menunggu hasil undian resmi.
Berdasarkan bagan kompetisi, Lille berpotensi menghadapi lawan tangguh seperti Aston Villa dari Inggris atau sesama wakil Prancis, Lyon. (Z-1)
Dengan berakhirnya babak playoff, sebanyak 16 tim telah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Europa.
