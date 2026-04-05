Chelsea vs Port Vale: Menang Telak 7-0, The Blues Segel Tiket Semifinal Piala FA

Chelsea mengakhiri dongeng Port Vale di FA Cup dengan kemenangan telak 7-0 di Stamford Bridge. Estevao Willian tampil gemilang dalam pesta gol ini.(Chelsea)

LANGKAH impresif tim divisi tiga, Port Vale, di ajang FA Cup akhirnya terhenti secara brutal di tangan Chelsea. Dalam laga perempat final yang berlangsung di Stamford Bridge, The Blues tampil tanpa ampun dengan melesakkan tujuh gol tanpa balas ke gawang tim juru kunci League One tersebut.

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi pelatih Liam Rosenior setelah melewati periode sulit dengan empat kekalahan beruntun. Meski Port Vale sempat membuat kejutan dengan menyingkirkan Sunderland di babak sebelumnya, perbedaan kasta dan kualitas pemain terlihat sangat mencolok dalam laga ini.

Dominasi Sejak Menit Pertama

Pesta gol Chelsea dimulai sangat cepat. Laga baru berjalan 64 detik, Jorrel Hato sudah mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kemelut dari situasi sepak pojok. Harapan Port Vale untuk menciptakan keajaiban kian menipis ketika Joao Pedro menggandakan keunggulan di menit ke-25 lewat aksi individu menawan.

Sebelum turun minum, skor berubah menjadi 3-0 setelah upaya Cole Palmer berbelok arah masuk ke gawang lawan akibat antisipasi yang salah dari bek Jordan Lawrence-Gabriel. Memasuki babak kedua, dominasi Chelsea tidak mengendur. Tosin Adarabioyo mencetak gol keempat lewat sundulan, disusul gol dari Andrey Santos yang memanfaatkan umpan sepak pojok.

Bintang muda asal Brasil, Estevao Willian, tampil memukau sepanjang laga dan akhirnya mencetak gol keenam setelah pengecekan VAR yang panjang. Pesta gol ditutup oleh penalti Alejandro Garnacho pada masa injury time.

Komentar Pelatih dan Drama Internal

Kemenangan telak ini menjadi penebusan bagi Liam Rosenior yang belakangan ini mendapat sorotan tajam. Kepada BBC Sport, Rosenior mengungkapkan kegembiraannya.

"Ini luar biasa. Itulah alasan Anda datang ke klub ini, Anda ingin memenangkan trofi dan berada di pertandingan besar. Saya sangat senang dengan para pemain. Sikap mereka luar biasa. Kami mencetak tujuh gol yang lahir dari energi dan intensitas yang saya nikmati," ujar Rosenior.

Di luar lapangan, laga ini juga dibayangi sanksi internal terhadap Enzo Fernandez yang sempat mempertanyakan masa depannya di klub. Menanggapi komentar agen Enzo, Javier Pastore, Rosenior memilih untuk bersikap tegas namun tenang.

"Itu adalah opininya. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang pendapat orang lain. Enzo tahu apa yang saya pikirkan tentangnya. Senang melihatnya di sini dan sekarang kami melangkah maju. Percakapan yang saya lakukan dengan pemain tetap berada di ruang ganti. Ruang ganti adalah tempat yang sakral," tegasnya.

Bagi Port Vale, meski kalah telak, manajer Jon Brady tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang berhasil mencapai babak delapan besar untuk pertama kalinya dalam 72 tahun. Kini, Chelsea bersiap menuju Wembley untuk laga semifinal, sembari terus menjaga asa meraih trofi di musim yang penuh gejolak ini. (BBC/Z-2)