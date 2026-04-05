Oscar Pensiun: Mantan Bintang Chelsea Gantung Sepatu Akibat Masalah Jantung di Usia 34

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MANTAN gelandang serang Chelsea, Oscar, resmi mengumumkan gantung sepatu setelah didiagnosis mengidap masalah kesehatan serius pada jantungnya.
Pemain bernama lengkap Oscar dos Santos Emboaba Junior ini terpaksa mengakhiri karier profesionalnya lebih awal di klub masa kecilnya, Sao Paulo FC. Pengumuman emosional ini disampaikan Oscar melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (5/4).
“Saya ingin melakukan lebih banyak untuk Sao Paulo, saya ingin bermain lebih lama. Saya rasa saya masih punya kemampuan dan usia untuk terus bermain, tapi sayangnya ini terjadi,” tulis Oscar.
Kesehatan Oscar mulai menurun sejak November 2025, saat ia jatuh pingsan di pusat latihan klub. Tim medis menyatakan Oscar mengalami vasovagal syncope, sebuah kondisi pingsan akibat penurunan mendadak pada tekanan darah dan detak jantung.
Meskipun kontraknya bersama Sao Paulo masih tersisa dua tahun, Oscar memilih untuk membatalkan kesepakatan tersebut demi keselamatan nyawanya.
“Sekarang saya akan pensiun dan terus mendukung Sao Paulo sebagai seorang penggemar. Saya mengakhiri karier yang telah membawa saya ke banyak tempat, hampir ke seluruh dunia."
Oscar meninggalkan warisan yang cukup signifikan dalam sejarah sepak bola modern:
Oscar memilih kembali ke Sao Paulo, klub profesional pertamanya, pada Desember 2024 sebelum akhirnya takdir berkata lain. Ia menutup karier di tempat semuanya bermula, meninggalkan lapangan hijau dengan segudang prestasi internasional.
(Ant/P-4)
Empat tiim sudah memastikan diri di babak semifinal Piala FA. Chelsea akan menghadapi Leeds United, sementara Manchester City ditantang Southampton.
Chelsea mengakhiri dongeng Port Vale di FA Cup dengan kemenangan telak 7-0 di Stamford Bridge. Estevao Willian tampil gemilang dalam pesta gol ini.
Chelsea akan menjamu tim kuda hitam Port Vale dalam laga krusial perempat final Piala FA yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu (4/4) malam WIB.
Liam Rosenior menyoroti kegagalan Chelsea dalam meredam intensitas Everton.
Dominasi Everton di laga Liga Primer Inggris kontra Chelsea dimotori oleh performa gemilang Beto yang mencetak dua gol dan satu assist.
Penting untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia dalam forum INA-LAC Business Mission 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved