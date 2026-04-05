Oscar Pensiun: Mantan Bintang Chelsea Gantung Sepatu Akibat Masalah Jantung di Usia 34

MANTAN gelandang serang Chelsea, Oscar, resmi mengumumkan gantung sepatu setelah didiagnosis mengidap masalah kesehatan serius pada jantungnya.

Pemain bernama lengkap Oscar dos Santos Emboaba Junior ini terpaksa mengakhiri karier profesionalnya lebih awal di klub masa kecilnya, Sao Paulo FC. Pengumuman emosional ini disampaikan Oscar melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (5/4).

“Saya ingin melakukan lebih banyak untuk Sao Paulo, saya ingin bermain lebih lama. Saya rasa saya masih punya kemampuan dan usia untuk terus bermain, tapi sayangnya ini terjadi,” tulis Oscar.

Gangguan Kesehatan

Kesehatan Oscar mulai menurun sejak November 2025, saat ia jatuh pingsan di pusat latihan klub. Tim medis menyatakan Oscar mengalami vasovagal syncope, sebuah kondisi pingsan akibat penurunan mendadak pada tekanan darah dan detak jantung.

Meskipun kontraknya bersama Sao Paulo masih tersisa dua tahun, Oscar memilih untuk membatalkan kesepakatan tersebut demi keselamatan nyawanya.

“Sekarang saya akan pensiun dan terus mendukung Sao Paulo sebagai seorang penggemar. Saya mengakhiri karier yang telah membawa saya ke banyak tempat, hampir ke seluruh dunia."

Perjalanan Karier yang Gemilang

Oscar meninggalkan warisan yang cukup signifikan dalam sejarah sepak bola modern:

Era Chelsea (2012-2017) : Bergabung pada Juli 2012, ia sukses mempersembahkan gelar Liga Europa di musim perdananya. Ia juga menjadi pilar saat The Blues meraih double winner (Liga Inggris dan Piala Liga) pada musim 2014/2015.

: Bergabung pada Juli 2012, ia sukses mempersembahkan gelar Liga Europa di musim perdananya. Ia juga menjadi pilar saat The Blues meraih double winner (Liga Inggris dan Piala Liga) pada musim 2014/2015. Petualangan di Tiongkok (2017-2024) : Secara mengejutkan pindah ke Shanghai Port FC dan bertahan selama tujuh musim, dengan torehan tiga gelar Liga Super.

: Secara mengejutkan pindah ke Shanghai Port FC dan bertahan selama tujuh musim, dengan torehan tiga gelar Liga Super. Timnas Brasil: Mencatatkan 48 caps bersama Selecao, termasuk menjadi bagian penting dalam skuat Piala Dunia 2014.

Oscar memilih kembali ke Sao Paulo, klub profesional pertamanya, pada Desember 2024 sebelum akhirnya takdir berkata lain. Ia menutup karier di tempat semuanya bermula, meninggalkan lapangan hijau dengan segudang prestasi internasional.

