Chelsea vs PSG: The Blues Hadapi Tugas Berat di Stamford Bridge

CHELSEA menghadapi misi berat saat menjamu Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge, London pada Rabu (18/3).
Tim asuhan Liam Rosenior harus mengejar ketertinggalan agregat setelah kalah 2-5 pada leg pertama di Parc des Princes.
Chelsea sebenarnya mampu memberikan perlawanan selama sekitar 75 menit pada pertemuan pertama. Namun sejumlah kesalahan fatal membuat mereka harus menelan kekalahan telak. Penjaga gawang Filip Jorgensen menjadi salah satu pemain yang paling disorot setelah laga tersebut.
Kini publik Stamford Bridge berharap atmosfer mampu membantu The Blues menghindari tersingkir lebih awal dari kompetisi elit antarklub tersebut.
Situasi Chelsea menjelang pertandingan juga belum sepenuhnya ideal. Kekalahan 0-1 dari Newcastle United pada laga Liga Inggris, menambah tekanan bagi tim untuk segera bangkit.
Meski demikian, Rosenior menegaskan timnya tidak akan menyerah meskipun harus mengejar defisit besar.
"Kita telah melihat kebangkitan besar sebelumnya di Liga Champions dan di stadion ini, dan kami akan memberikan segalanya untuk mencoba membalikkan keadaan pada hari Selasa," kata Rosenior dikutip dari Sport Illustrated.
Di sisi lain, Kapten the Blues, Reece James juga menyatakan keyakinannya bahwa Chelsea masih memiliki peluang untuk kembali bersaing.
"Kami akan memasuki leg kedua dengan keyakinan penuh bahwa kami bisa kembali ke dalam persaingan. Ada semangat juang yang besar di skuad ini dan kami telah menunjukkan berkali-kali bahwa kami bisa bangkit dari situasi sulit dan mengejar ketertinggalan untuk memenangkan pertandingan besar," ujar James.
Rosenior hingga kini belum memastikan siapa yang akan mengawal gawang Chelsea pada leg kedua, menyusul keputusan kontroversial menurunkan Jorgensen pada pertemuan pertama.
Chelsea juga berharap Estevao Willian dapat pulih dari cedera agar bisa memberikan tambahan kekuatan saat menghadapi juara bertahan tersebut.
Di kubu lawan, pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique menegaskan timnya tidak akan bermain bertahan meskipun datang dengan keunggulan agregat yang besar.
"Leg kedua? Saya tidak ragu itu akan menjadi pertandingan yang ketat dan sulit, sama seperti hari ini. Namun kami tidak akan pergi ke London untuk mempertahankan hasil, tidak seperti itu," kata Enrique.
"Mentalitas kami adalah mencoba memenangkan pertandingan, menyerang, dan layak memenangkan pertandingan karena ketika Anda berpikir untuk mempertahankan hasil, itu tidak akan berhasil," imbuhnya. (Ndf)
