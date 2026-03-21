Lens vs Angers : Pesta Gol, PSG Tergeser dari Puncak Ligue 1

HASIL laga RC Lens vs Angers membuat Lens merebut posisi puncak klasemen Ligue 1 setelah membantai Angers SCO 5-1 pada laga kandang, Sabtu (21/3) dini hari. Kemenangan telak itu mengangkat Lens dua poin di atas Paris Saint-Germain (PSG) yang belum memainkan laganya.
Performa gemilang Odsonne Edouard menjadi kunci kemenangan tuan rumah. Dia mencetak dua gol dan berperan penting dalam dominasi Lens sejak awal pertandingan.
Tim asuhan Pierre Sage langsung mengendalikan laga lewat tiga gol di babak pertama. Florian Thauvin membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui sepakan setengah voli setelah lini belakang Angers lengah saat lemparan ke dalam.
Keunggulan bertambah 12 menit kemudian. Tekanan tinggi Lens memaksa kesalahan lawan, yang dimanfaatkan Thauvin untuk memberi umpan kepada Edouard. Sang penyerang menyelesaikannya dengan sentuhan dingin.
Mamadou Sangare memperlebar jarak menjelang turun minum lewat tembakan kaki kiri yang tak mampu dibendung kiper muda Oumar Pona.
Memasuki babak kedua, kombinasi Thauvin dan Edouard kembali berbuah gol. Edouard mencetak gol keduanya pada menit ke-48 untuk membuat skor menjadi 4-0.
Angers sempat memperkecil ketertinggalan melalui Lanroy Machine yang memanfaatkan umpan silang Lilian Raolisoa. Namun, harapan bangkit itu tak bertahan lama.
Matthieu Udol kemudianmenutup pesta gol Lens lewat sepakan akrobatik di tiang jauh pada menit ke-72.
Berkat hasil itu, Lens mengoleksi 59 poin dan menjaga asa dalam perburuan gelar. Adapun PSG yang mengantongi 57 poin masih memiliki dua pertandingan tersisa. Lens juga masih akan melakoni duel krusial melawan PSG pada April mendatang. (AFP/H-4)
Lens menang telak 5-1 atas Angers di Ligue 1. Florian Thauvin dan Odsonne Edouard tampil gemilang bawa Sang et Or ke puncak klasemen.
