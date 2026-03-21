Lens vs Angers, Menang Telak, Les Sang et Or Puncaki Klasemen Ligue 1

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
RC Lens tampil perkasa saat menjamu Angers dalam laga lanjutan Ligue 1 pekan ke-27 di Stade Bollaert-Delelis, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Tim berjuluk Les Sang et Or tersebut menang dengan skor mencolok 5-1, sekaligus mengudeta Paris Saint-Germain (PSG) dari puncak klasemen sementara.
Kemenangan besar ini dipicu oleh performa gemilang Florian Thauvin dan Odsonne Edouard yang menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan Angers sepanjang pertandingan.
Lens memulai pesta gol pada menit ke-13 melalui Florian Thauvin. Berawal dari skema serangan rapi, Saud Abdulhamid memberikan umpan matang yang diselesaikan dengan tenang oleh Thauvin ke sudut gawang Angers.
Pada menit ke-25, giliran Odsonne Edouard yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima assist dari Thauvin. Dominasi Lens semakin tak terbendung ketika gelandang muda Mamadou Sangare mencetak gol ketiga pada menit ke-39.
Memasuki babak kedua, Edouard mencetak gol keduanya (brace) pada menit ke-48 untuk membawa Lens unggul 4-0. Angers sempat memperkecil ketertinggalan melalui aksi Lanroy Machine di menit ke-62, namun Lens menutup laga dengan gol kelima yang dicetak oleh Matthieu Udol pada menit ke-72.
|Statistik
|Lens
|Angers
|Penguasaan Bola
|57%
|43%
|Total Tembakan
|26
|8
|Tembakan Tepat Sasaran
|9
|4
Dengan tambahan tiga poin ini, Lens kini mengantongi 59 poin dan duduk di peringkat pertama klasemen Ligue 1. Mereka unggul dua angka dari PSG yang baru mengoleksi 57 poin. Meski PSG masih memiliki tabungan pertandingan, hasil ini memberikan tekanan besar bagi sang juara bertahan dalam persaingan gelar juara musim ini.
Di sisi lain, Angers tertahan di peringkat ke-12 dengan 32 poin. Kekalahan telak ini menjadi alarm bagi skuat asuhan Alexandre Dujeux untuk segera berbenah jika ingin mengakhiri musim di papan tengah.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
