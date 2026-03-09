Lens vs Metz 3-0, Kini Hanya Berjarak Satu Poin dari PSG

Selebrasi pemain Lens seusai mengalahkan Metz 3-0 di Stadion Bollaert-Delelis pada Minggu (9/3) waktu setempat(Akun X @RCLens)

LENS terus memberikan tekanan kepada Paris Saint-Germain (PSG) dalam perburuan gelar juara Liga Prancis. Tampil dominan di Stadion Bollaert-Delelis pada Minggu (9/3) waktu setempat, Lens sukses mencukur tamunya, Metz, dengan skor telak 3-0.

Kemenangan ini membawa Lens mengoleksi 56 poin dan kokoh di peringkat kedua klasemen sementara. Mereka kini hanya tertinggal satu poin di bawah sang pemuncak klasemen, PSG. Sebaliknya, Metz semakin terpuruk di dasar klasemen dengan raihan 13 poin dari 25 laga.

Jalannya Pertandingan

Lens baru bisa memecah kebuntuan sesaat sebelum turun minum. Pada menit ke-44, umpan matang dari Abdallah Sima berhasil dikonversi menjadi gol oleh Saud Abdulhamid, mengubah skor menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Lens langsung menggebrak. Laga baru berjalan satu menit, Florian Thauvin menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-46. Tak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk menjauh; enam menit berselang, Amadou Haidara mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Matthieu Udol.

Meski sudah unggul tiga gol, Lens tetap mempertahankan intensitas serangan dan terus menekan pertahanan Metz. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan meyakinkan tuan rumah.

