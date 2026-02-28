Aston Villa Terdepan untuk Jadi Juara Liga Europa

Headline
HASIL drawing babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 telah resmi keluar, menghadirkan sejumlah duel panas seperti Lille vs Aston Villa dan derby Italia antara Bologna vs AS Roma.
Berdasarkan bagan pertandingan yang telah ditetapkan hingga semifinal, peta persaingan menuju final di Istanbul kini mulai mengerucut pada beberapa nama besar.
|Pertandingan
|Status
|Lille (FRA) vs Aston Villa (ENG)
|Big Match
|Bologna (ITA) vs AS Roma (ITA)
|Derby Italia
|Stuttgart (GER) vs FC Porto (POR)
|Duel Tradisional
|Nottingham Forest (ENG) vs Midtjylland (DEN)
|Kuda Hitam
|Celta Vigo (ESP) vs Lyon (FRA)
|Teknis & Taktis
|Panathinaikos (GRE) vs Real Betis (ESP)
|Atmosfer Panas
Aston Villa muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengangkat trofi di Istanbul. Faktor utama tentu saja keberadaan Unai Emery yang memiliki "DNA" Liga Europa.
Dengan skuad yang kompetitif dan kedalaman lini tengah yang diisi pemain sekaliber Douglas Luiz dan Youri Tielemans, Villa diprediksi mampu mengatasi tekanan di fase gugur.
AS Roma: Di bawah asuhan pelatih baru, Giallorossi tetap menjadi ancaman nyata. Kemenangan atas Bologna di 16 besar akan memberikan dorongan moral yang besar untuk kembali mencapai final kompetisi Eropa tiga tahun berturut-turut.
FC Porto: Sebagai satu-satunya mantan juara Liga Champions yang tersisa, Porto memiliki mentalitas yang tidak dimiliki tim lain. Stuttgart akan menjadi ujian awal yang berat, namun Porto dijagokan melaju hingga semifinal.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
