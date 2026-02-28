Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Aston Villa Terdepan untuk Jadi Juara Liga Europa

Basuki Eka Purnama
28/2/2026 11:02
Aston Villa Terdepan untuk Jadi Juara Liga Europa
Nama klub Liga Primer Inggris Aston Villa muncul saat drawing Liga Europa(AFP/HAROLD CUNNINGHAM)

HASIL drawing babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 telah resmi keluar, menghadirkan sejumlah duel panas seperti Lille vs Aston Villa dan derby Italia antara Bologna vs AS Roma.

Berdasarkan bagan pertandingan yang telah ditetapkan hingga semifinal, peta persaingan menuju final di Istanbul kini mulai mengerucut pada beberapa nama besar.

Hasil Drawing 16 Besar Liga Europa 2025/2026

Pertandingan Status
Lille (FRA) vs Aston Villa (ENG) Big Match
Bologna (ITA) vs AS Roma (ITA) Derby Italia
Stuttgart (GER) vs FC Porto (POR) Duel Tradisional
Nottingham Forest (ENG) vs Midtjylland (DEN) Kuda Hitam
Celta Vigo (ESP) vs Lyon (FRA) Teknis & Taktis
Panathinaikos (GRE) vs Real Betis (ESP) Atmosfer Panas

Prediksi Juara: Dominasi Unai Emery

Aston Villa muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengangkat trofi di Istanbul. Faktor utama tentu saja keberadaan Unai Emery yang memiliki "DNA" Liga Europa.

Baca juga : Profil Jamaldeen Jimoh-Aloba: Wonderkid Villa Penentu Kemenangan Dramatis vs Salzburg

Dengan skuad yang kompetitif dan kedalaman lini tengah yang diisi pemain sekaliber Douglas Luiz dan Youri Tielemans, Villa diprediksi mampu mengatasi tekanan di fase gugur.

Jalur Aston Villa Menuju Gelar:

  • 16 Besar: Menaklukkan Lille (Agregat diprediksi 3-1).
  • Perempat Final: Menghadapi pemenang Bologna vs Roma. Ujian terberat bagi lini pertahanan Villa.
  • Semifinal: Potensi duel sesama wakil Inggris melawan Nottingham Forest atau tantangan fisik dari FC Porto.
  • Final: Diprediksi bertemu Lyon atau Real Betis di Istanbul.

Analisis Kekuatan Pesaing

AS Roma: Di bawah asuhan pelatih baru, Giallorossi tetap menjadi ancaman nyata. Kemenangan atas Bologna di 16 besar akan memberikan dorongan moral yang besar untuk kembali mencapai final kompetisi Eropa tiga tahun berturut-turut.

FC Porto: Sebagai satu-satunya mantan juara Liga Champions yang tersisa, Porto memiliki mentalitas yang tidak dimiliki tim lain. Stuttgart akan menjadi ujian awal yang berat, namun Porto dijagokan melaju hingga semifinal.

Jadwal Penting:

  • Leg 1 & 2 Babak 16 Besar: 12 & 19 Maret 2026
  • Perempat Final: 9 & 16 April 2026
  • Semifinal: 30 April & 7 Mei 2026
  • Final: 20 Mei 2026 - Stadion Beşiktaş, Istanbul.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
