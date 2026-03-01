Preview Dewa United vs Bhayangkara FC: Duel Tim On-Fire di Pekan 24 Liga 1 2026

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-24 Liga 1 BRI Super League 2025/2026 yang mempertemukan Dewa United vs Bhayangkara FC. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium pada Minggu, 1 Maret 2026, pukul 20.30 WIB.
Kedua tim datang dengan modal yang sangat impresif. Baik Dewa United maupun Bhayangkara FC sama-sama menyapu bersih tiga pertandingan terakhir mereka dengan kemenangan. Dewa United asuhan Jan Olde Riekerink saat ini duduk di peringkat ke-9 dengan 33 poin, hanya terpaut dua angka dari Bhayangkara FC yang berada di posisi ke-8 dengan 35 poin.
Dewa United menunjukkan progres signifikan dalam organisasi pertahanan. Kemenangan tipis 1-0 atas Persita di laga terakhir membuktikan bahwa Nick Kuipers dan kolega semakin solid. Namun, lini tengah mereka akan diuji menyusul absennya Jaja (Hugo Gomes) akibat akumulasi kartu kuning. Peran Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya akan sangat krusial untuk menjaga aliran bola ke Alex Martins.
Di sisi lain, Bhayangkara FC tampil sangat produktif di bawah arahan Paul Munster. Kehadiran Moussa Sidibe memberikan dampak instan bagi lini serang The Guardians. Dengan dukungan Ryo Matsumura dan Privat Mbarga, Bhayangkara FC menjadi tim yang sangat berbahaya dalam skema serangan balik cepat.
Dewa United (4-3-3):
Sonny Stevens; Johnathan Pereira, Damion Lowe, Nick Kuipers, Alta Ballah; Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Theo Numberi; Taisei Marukawa, Alex Martins, Vico Duarte.
Pelatih: Jan Olde Riekerink.
Bhayangkara FC (4-3-3):
Awan Setho; Putu Gede, Muhammad Ferarri, Slavko Damjanovic, Firza Andika; Wahyu Subo Seto, Moises Gaucho, Ryo Matsumura; Moussa Sidibe, Ilija Spasojevic, Privat Mbarga.
Pelatih: Paul Munster.
|Head to Head
|Hasil
|05/01/2026: Bhayangkara FC vs Dewa United
|1-0
|16/03/2024: Bhayangkara FC vs Dewa United
|2-3
|15/09/2023: Dewa United vs Bhayangkara FC
|2-2
|28/01/2023: Bhayangkara FC vs Dewa United
|1-1
|14/08/2022: Dewa United vs Bhayangkara FC
|2-0
Melihat tren positif kedua tim, pertandingan diprediksi berjalan terbuka. Dewa United sedikit diunggulkan karena faktor tuan rumah, namun ketajaman lini depan Bhayangkara FC bisa menjadi pembeda. Prediksi Skor: Dewa United 2-2 Bhayangkara FC.
