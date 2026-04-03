Persebaya vs Persita : Performa tidak 100 Persen, Bernando Tavares Minta Dukungan Bonek dan Bonita 

PERTANDINGAN Persebaya vs Persita pada pekan ke-26 Liga 1 BRI Super League akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan banyak hal yang perlu diwaspadai terutama serangan balik dari rivalnya.
Ia menjelaskan bawah Persita punya kualitas pemain yang baik. Mereka juga dinilai dapat melakukan transisi serangan sambil memanfaatkan bola mati.
"Mereka sangat agresif saat kehilangan bola dan cepat melakukan transisi menyerang," kata Bernando di Surabaya, Jumat (3/4).
Oleh karena itu, timnya tak ingin fokus pada pemain andalan Persita. Sebab, tim lawan menurutnya sangat percaya diri.
Di sisi lain, Persebaya kehilangan sejumlah pemain kunci akibat dilanda cedera. Sebelumnya mereka kehilangan poin akibat kalah.
Bernando menyebut sejumlah pemain terpaksa diturunkan walaupun tidak dalam kondisi terbaik untuk bermain.
"Banyak pemain yang mungkin bermain tetapi belum 100 persen, kami berharap tim medis bisa membantu," ucap dia.
Menurutnya peran suporter sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri para pemain.
"Di momen sulit seperti ini kami butuh Bonek dan Bonita untuk datang dan mendukung," ucap dia.
Pemain Persebaya Jefferson Silva optimistis jelang laga Persebaya vs Persita. Sejumlah latihan intensif juga dijalani para pemain. (Ant/H-4)
