Persebaya vs Persita: Pelatih Genjot Intensitas Latihan Bajul Ijo

PERSEBAYA Surabaya terus mematangkan kesiapan menjelang laga krusial Liga 1 menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4). Guna memastikan performa maksimal di laga Persebaya vs Persita, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares memilih untuk meningkatkan tempo latihan skuadnya melalui sesi berintensitas tinggi. Pendekatan agresif sengaja diterapkan dalam beberapa sesi terakhir.

Para penggawa Bajul Ijo dipaksa bermain cepat dalam setiap aspek, mulai dari transisi permainan, duel perebutan bola, hingga penyelesaian akhir.

Langkah itu diambil Tavares agar anak asuhnya tidak terkejut saat menghadapi tekanan atmosfer pertandingan resmi.

“Dalam latihan kami tetap menuntut intensitas dan agresivitas seperti di pertandingan. Kami ingin pemain terbiasa dengan tempo permainan yang sebenarnya,” ujar Tavares sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Bagi Tavares, menjaga level intensitas sejak di lapangan latihan merupakan kunci utama dalam membangun konsistensi tim.

Persebaya memang tengah memburu performa stabil demi mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Mengingat pada laga kandang sebelumnya, klub kebanggaan masyarakat Surabaya itu harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 2-2 oleh Persib Bandung.

Kendati memacu fisik para pemain, Tavares tetap waspada terhadap risiko kelelahan. Ia memberikan perhatian khusus pada kebugaran skuad agar program latihan berat yang dijalankan tidak justru memicu cedera baru yang dapat merugikan tim.

“Kami juga berharap tidak ada pemain yang kembali mengalami cedera. Kami membutuhkan sebanyak mungkin pemain dalam kondisi siap agar memiliki lebih banyak pilihan untuk pertandingan berikutnya,” tegasnya.

Saat ini, Persebaya ada di peringkat ketujuh klasemen sementara Indonesia Super League dengan 39. Sedangkan tim tamu, Persita ada di posisi kelima dengan mengantongi 41 poin. (H-3)