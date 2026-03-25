Persebaya Fokus Pulihkan Kondisi Pemain Jelang Laga Kontra Persita Tangerang

Lama Libur, Persebaya Surabaya Prioritaskan Kembalikan fisik Pemain.(Dok)

PERSEBAYA Surabaya kini memfokuskan pemulihan kondisi fisik dan sentuhan bola pemain setelah cukup lama tidak berlatih, menjelang pertandingan lanjutan Super League melawan Persita Tangerang pada 4 April 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

“Seluruh pemain dalam kondisi yang baik. Pemain memiliki berat badan yang sama. Jadi itu suatu hal yang positif, kini kami fokus pada kondisi fisik,” kata Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, di Surabaya, Rabu (25/3).

Bernardo mengungkapkan bahwa selama libur sekitar dua pekan, setiap pemain mendapatkan program latihan khusus dari tim pelatih agar tetap menjaga kondisi fisik. Pemain juga dilarang menambah berat badan selama Lebaran.

Untuk memastikan program berjalan, pemain wajib mengirimkan video latihan harian kepada tim pelatih untuk dipantau dan dievaluasi. Pemain yang mengalami cedera juga mendapat perhatian khusus dari tim medis dan kini dilaporkan dalam kondisi pulih.

Bernardo menambahkan bahwa selama 2,5 bulan bersama Persebaya, tim sering menghadapi persoalan cedera pemain. Untuk itu, ia berkomunikasi intens dengan tim pelatih dan tim medis untuk meningkatkan performa sekaligus pencegahan cedera.

"Jadi ini adalah salah satu hal yang ingin kami tingkatkan untuk memberikan lebih banyak pencegahan cedera, lebih banyak mesin, lebih banyak perawatan, pijat, es karena saat ini dalam sepak bola, sepak bola selalu menang dengan intensitas yang lebih tinggi," ujarnya.

Sementara itu, pemain Persebaya, Catur Pamungkas, mengaku kondisi fisiknya baik karena program latihan khusus selama libur Lebaran.

“Latihan seperti treadmill, core, terus dikirim video setiap hari. Ada grup-grup pemain juga dengan pelatih masing-masing,” jelasnya.

Catur menambahkan, kondisinya kini sudah 80 persen pulih pasca cedera, dan siap memaksimalkan latihan untuk mencapai puncak performa menjelang pertandingan kontra Persita Tangerang. (FL/I-1)