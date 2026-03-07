Preview Borneo FC vs Persebaya: Prediksi Susunan Pemain dan Kesiapan Tim

Para pemain Persebaya Surabaya melakukan selebrasi.(Antara)

Duel panas akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, saat tuan rumah Borneo FC menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 BRI Super League, Sabtu (7/3). Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan gengsi di papan atas klasemen sementara.

Borneo FC saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 50 poin dari 23 pertandingan. Skuad asuhan Fabio Lefundes hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta di posisi kedua. Kemenangan atas Persebaya akan membawa Pesut Etam mengudeta posisi runner-up sekaligus memberikan kado manis bagi ulang tahun klub yang ke-12.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya datang dengan motivasi tinggi untuk bangkit. Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut kini berada di posisi kelima dengan 39 poin. Pelatih Bernardo Tavares harus memutar otak karena timnya sempat tampil kurang konsisten di beberapa laga tandang terakhir. Namun, kehadiran bintang seperti Bruno Moreira dan kreativitas Francisco Rivera tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan tuan rumah.

Head to Head Borneo FC vs Persebaya

Tanggal Pertandingan Skor 20/12/2025 Persebaya vs Borneo FC 2-2 18/05/2025 Borneo FC vs Persebaya 1-1 20/12/2024 Persebaya vs Borneo FC 2-1

Salah satu sorotan utama dalam laga ini adalah duel di bawah mistar gawang. Nadeo Argawinata dan Ernando Ari akan saling pamer ketangguhan. Nadeo mencatatkan rata-rata 3,4 penyelamatan per pertandingan, sementara Ernando tetap menjadi andalan utama Persebaya dalam meredam agresivitas lawan.

Informasi Pertandingan Borneo vs Persebaya:

Lokasi: Stadion Segiri, Samarinda

Waktu: Sabtu, 7 Maret 2026, Pukul 20.30 WIB

Siaran Langsung: Indosiar & Vidio

Prediksi Susunan Pemain

Borneo FC (4-2-3-1): Nadeo Argawinata; Ardi Idrus, Jose Cleylton, Christophe Nduwarugira, Leo Guntara; Kei Hirose, Rivaldo Enero; Mariano Peralta, Stefano Lilipaly, Terens Puhiri; Leo Gaucho.

Persebaya Surabaya (4-3-3): Ernando Ari; Arief Catur, Kiko Carneiro, Slavko Damjanovic, Mikael Tata; Gilson Costa, Mohammed Rashid, Francisco Rivera; Malik Risaldi, Flavio Silva, Bruno Moreira.

