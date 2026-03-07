Persebaya Bertekad Akhiri Rekor Buruk di Markas Borneo FC

ilustrasi(Antara)

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan timnya berambisi mengakhiri rekor kurang baik saat bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada laga yang digelar Sabtu malam. Dikutip dari laman resmi klub, Tavares menyadari Persebaya sudah cukup lama tidak mampu meraih kemenangan di kandang Pesut Etam.

“Jika melihat sejarah pertemuan antara Borneo dan Persebaya, terakhir kali Persebaya menang di Samarinda adalah pada 23 Juni 2019, hampir tujuh tahun lalu. Itu waktu yang sangat lama. Artinya Borneo sangat kuat ketika bermain di kandang,” kata Tavares.

Kemenangan terakhir Persebaya di Stadion Segiri terjadi pada 2019. Kala itu Bajol Ijo menang tipis 2-1 atas Borneo FC. Hingga kini, hasil tersebut masih menjadi satu-satunya kemenangan Persebaya di kandang Borneo dalam beberapa tahun terakhir. Melihat catatan tersebut, pelatih asal Portugal itu mengaku memberikan perhatian khusus pada detail permainan timnya menjelang pertandingan.

Menurutnya, Persebaya harus tampil lebih fokus dan disiplin untuk bisa mengatasi kekuatan tuan rumah.

Tavares menilai Borneo FC merupakan salah satu tim kuat di kompetisi musim ini. Konsistensi permainan mereka, termasuk kemampuan meraih hasil positif saat bermain tandang, menjadi bukti kualitas tim asal Samarinda tersebut.

“Kami tahu Borneo adalah tim yang kuat, kami melihat pertandingan terakhir mereka, dan kami melihat hasil bagus yang mereka dapatkan di kandang Persija,” ujar Tavares.

Ia pun meminta para pemain Persebaya untuk menjaga fokus sepanjang pertandingan.

“Bagi kami, yang terpenting adalah bermain sebagai tim dengan sikap yang baik dan fokus sepanjang 90 menit,” pungkasnya.

Laga Borneo vs Persebaya berlangsung pada Sabtu, 7 maret 2026, pukul 20.30 WIB. (Ant/E-3)