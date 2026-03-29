Persebaya Fokus Jaga Kebugaran Menjelang Jadwal Padat April 2026

Persebaya Surabaya kini memusatkan perhatian pada kebugaran pemain menyusul libur Lebaran.(MI/Faisol)

PERSEBAYA Surabaya kini memusatkan perhatian pada kebugaran pemain menyusul libur Lebaran dan menghadapi lima pertandingan berat pada lanjutan Super League 2025/2026 di bulan April.

Pelatih fisik Persebaya, Shin Sang-gyu, menyampaikan di Surabaya, Minggu (29/3), bahwa tim pelatih memprioritaskan menjaga kondisi tubuh pemain agar performa tidak menurun di tengah jadwal padat. Selama jeda Lebaran, para pemain tetap mengikuti program latihan mandiri yang dirancang untuk mempertahankan kondisi fisik dasar, meski tanpa latihan tim.

“Memang kami sudah memberikan program latihan individu selama libur. Tetapi tentu saja latihan individu berbeda dengan latihan tim,” kata Shin Sang-gyu.

Ia menambahkan tantangan utama saat ini adalah keterbatasan waktu untuk mengevaluasi hasil latihan mandiri. Dengan jadwal pertandingan yang semakin dekat, tim pelatih harus bergerak cepat mengembalikan ritme latihan kolektif.

“Kami tidak punya banyak waktu untuk benar-benar mengevaluasi bagaimana para pemain menjalankan program latihan mereka selama jeda. Waktu yang kami miliki sangat terbatas karena hanya ada pekan ini dan pekan depan sebelum pertandingan melawan Persita,” jelasnya.

Selain itu, Shin menekankan pentingnya proses pemulihan dalam periode pertandingan padat. Keseimbangan antara intensitas latihan dan waktu istirahat menjadi faktor penentu performa tim.

“Pada awal April nanti kami hampir bermain setiap minggu. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana proses pemulihan setelah pertandingan. Kami harus mengatur keseimbangan antara intensitas latihan dan waktu istirahat dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan jadwal, Persebaya akan menghadapi Persita Tangerang pada 4 April, Persija Jakarta pada 11 April, Madura United pada 17 April, bertandang ke markas Malut United pada 23 April, dan menutup bulan dengan laga melawan Arema FC pada 28 April. (FL/I-1)